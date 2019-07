Madagascar: Voyage poétique - DaGenius offre « Msafara »

DaGenius, slameur et chanteur comorien.

Citoyen du monde ou grand amoureux de la musique sans frontières, le chanteur comorien DaGenius investira le CGM/GZ vendredi. Combinant musique et slam, l'artiste ira à la conquête du public malgache. « Msafara » Voyage Poétique, vous invite au voyage des mots, à la poésie, à la découverte des mélodies, des histoires d'ailleurs mais surtout d'ici, une île de la lune, une terre volcanique, la Grande Comore. DaGenius vous embarque, avec son équipe musicale, à venir goûter les mots et boire les vers de la poésie, à découvrir des histoires et des mélodies venues d'ailleurs.

Accompagnés de ses musiciens, ses acolytes et le diseur de mots vous emmènent dans un tourbillon de mots et de mélodies du monde sans visa, ni billet, il ne suffit que d'une oreille attentive pour ouvrir les portes de l'émotion. « Msafara » Voyage Poétique, c'est le mélange entre des textes de l'humain et des histoires d'hier, aux couleurs d'Afrique, mais aussi des amnésies, des pulsions qui nous mêlent et nous assemblent. Une invitation au voyage mais aussi au partage.

Entre rythme tantôt folk tantôt reggae et musique d'ailleurs, entre langue française et comorienne, chant et slam, « Msafara » offre un melting-pot coloré pour porter les fables, les contes et les murmures du vent un peu plus fort. DaGenius, Abdou Kamal-Dine de son vrai nom, fusionne aisément le slam a cappella, le slam accompagné, sur un ton tantôt délirant, tantôt sérieux.