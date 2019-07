Cote d'Ivoire: Mobilisation de ressources - Les banques s'engagent aux côtés de la CDC-CI

Dans le cadre du démarrage effectif de ses activités de mobilisation de ressources, la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) à travers son Directeur Général (Dg), Lassina Fofana a entrepris des rencontres avec ses partenaires.

C'est donc avec le double objectif de présentation des missions de la CDC-CI et de mise en place d'un cadre consensuel et formel de collaboration, que la Caisse des Dépôts et Consignations à travers son Directeur Général, Lassina Fofana, a rencontré ce mercredi 17 juillet 2019 l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI). Les banquiers ont assuré le Dg de la CDC-CI de leur engagement et entière collaboration.

Les échanges ont porté notamment sur les relations futures de la CDC-CI avec les banques et l'impact de la loi sur leurs activités.

Il faut noter que dans le cadre de ses missions de conservation et de gestion sécurisée des fonds publics et privés prévues par la loi, la CDC-CI est emmenée à collaborer avec les institutions bancaires et financières.

Bien que disposant de la loi, le DG de la CDC-CI dans sa stratégie d'approche met en avant la complémentarité entre son institution et les établissements bancaires.

En outre, il a insisté sur l'esprit de collaboration et la mise en place d'un partenariat entre la CDC-CI et l'APBEF-CI qui regroupe l'ensemble des banques et établissements financiers.

Guy Koizan en sa qualité de Président de l'APBEF-CI, s'est réjoui de cette initiative et s'est engagé à contribuer au renforcement de cette collaboration naissante.

A noter que le modèle économique de la CDC-CI prévoit qu'elle soit une institution rentable et pérenne menant des interventions structurantes avec un impact significatif et un fort effet de levier sur l'économie nationale.