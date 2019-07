Afrique: CAN-2019 - Bensalah arrive au Caire pour assister à la finale

Le Caire — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, est arrivé jeudi au Caire pour assister à la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), mettant aux prises la sélection algérienne de football à son homologue sénégalaise, vendredi au stade international de la capitale égyptienne (20h00 algériennes).

Accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, M. Bensalah a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international du Caire par le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien, Achraf Sobhi, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports algérien, Salim Raouf Bernaoui et de l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui.

Lire aussi: CAN 2019: Bensalah quitte Alger à destination du Caire pour assister à la finale

Lors de sa visite au Caire, le chef de l'Etat sera reçu jeudi après-midi par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. L'Algérie s'était qualifiée, dimanche, à la finale de la CAN-2019 après sa victoire devant le Nigeria (2-1), alors que le Sénégal a battu la Tunisie (1-0 a.p.).

Suite à cette qualification, le chef de l'Etat a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale et aux supporters, dans lequel il a réitéré l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts et à réunir toutes les conditions appropriées pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès sur les plans continental et international.