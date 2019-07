Ile Maurice: Vol de moto - L'accusation formelle contre Sky to Be logée

Son procès débutera le 4 septembre devant la Cour correctionnelle de Port-Louis. Sky to Be fait face à une accusation formelle de aiding and abetting the author of a crime.

C'est le 18 juillet dernier que les hommes de loi du chanteur, Sanjeev Teeluckdharry et Anupam Kandha, avaient fait la demande pour une «early trial». Pour rappel, Sky to Be avait été arrêté en octobre 2018 dans le sillage de l'interrogatoire de Ti Gourdin.

Ce dernier, qui avait avoué être l'auteur de plusieurs vols dans la région de Terre-Rouge, avait impliqué le policier Leeroy Monvoisin et le chanteur. Ce dernier avait toujours nié son implication.