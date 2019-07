Sénégal: Younousse Sankharé - Indésirable à Bordeaux, le Sénégalais pousse un coup de gueule

Arrivé à Bordeaux depuis 2017, Younousse Sankharé est poussé vers la sortie par le club Girondin. Pas retenu pour les stages en Autriche et aux Etats-Unis par son entraîneur, le divorce semble être consommer entre le joueur et le club. Mais l'international sénégalais mise beaucoup sur son plan de carrière et veut un minimum de respect de la part du club.

« Là, le coach (Paulo Sousa) m'a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas sur moi, qu'il fallait que je trouve une porte de sortie. O.K. mais je ne partirai pas n'importe où, ni n'importe comment. Ils veulent régler mon cas au plus vite mais il faut aussi me respecter un minimum » , a-t-il lancé dans les colonnes de L'Equipe.

En tant que milieu relayeur, Younousse Sankharé a inscrit 19 buts en 84 matchs avec les Girondins de Bordeaux en deux ans et demi. C'est ce qu'il a laissé entendre.

« J'ai quand même fait des choses en L 1, je suis là depuis deux ans et demi et je suis décisif une fois sur trois. Je ne partirai pas pour n'importe quel projet juste parce que Bordeaux a décidé de se séparer de moi« , a-t-il conclu.

Selon la BBC, Younousse Sankharé serait l'une des priorités du club gallois Cardiff relégué en Championship la saison dernière.