Mali: Molla Wague - Le Malien signe 3 ans à Nantes

Comme pressenti, Molla Wague portera bel et bien les couleurs du FC Nantes la saison prochaine. Attendu depuis plusieurs jours maintenant, le transfert du Malien chez les Canaris est officiel. Le défenseur des Aigles du Mali, qui attendait la fin de la CAN pour s'engager avec les Canaris, a paraphé un bail de trois ans avec le FCN.

Le défenseur central de 28 ans - qui évoluait jusque-là à l'Udinese et a disputé la CAN avec le Mali cet été - s'est engagé jusqu'en 2022. « C'est une grande fierté pour moi de pouvoir revenir en France, qui plus est dans un club historique comme le FC Nantes, s'est enthousiasmé le joueur formé à Caen sur le site officiel du FCN. Je suis très motivé et impatient de retrouver mes partenaires pour cette nouvelle saison ! »

Molla Wague, le défenseur central formé à Caen a déjà évolué en Espagne (Grenade) et en Angleterre (Leicester, Watford et Nottingham Forest). L'international malien arrive chez les Canaris juste après avoir disputé la CAN en Egypte. Le transfert s'élèverait à 1.5M€.