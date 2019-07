Afrique: CAN 2019 / Aliou Cissé - « La CAN est plus importante que le Ballon d'Or »

Après la rencontre du groupe C de la CAN 2019, l'Algérie et le Sénégal s'affrontent à nouveau ce vendredi pour l'affiche finale de la compétition. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est revenu sur le match en lui-même, sur l'absence de Kalidou Koulibaly et surtout sur l'état d'esprit de sa star Sadio Mané.

Ayant ébloui toute l'Europe à travers ses performances de haut niveau, Sadio Mané est en passe de gagner une deuxième compétition majeure après la Ligue des Champions cette saison. Une victoire, ce vendredi, pourrait le repositionner dans la course au Ballon d'Or. Est-ce une obsession pour le joueur de Liverpool ? Aliou Cissé réponds.

« Que ce soit Riyad ou Sadio, en tout cas Sadio est concentré sur la finale et non sur le ballon d'or », avant d'ajouter : « Il a gagné la Ligue des Champions mais la CAN est attendue depuis l'indépendance, c'est plus important qu'un Ballon d'Or. 17 ans (CAN 2002, la dernière finale) c'est long, il y'a eu 5 ou 6 CAN, beaucoup de nos joueurs étaient âgés de 5 ans, depuis il y a eu trop de désillusions, nous sommes arrivés en finale mais nous voulons plus que ça ».

Sevré du défenseur Kalidou Koulibaly pour la finale, Aliou Cissé, tout comme Sadio Mané, pense que l'équipe jouera pour lui rendre hommage.

« Demain nous jouerons pour Kalidou Koulibaly. C'est un garçon exceptionnel, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Avant de le faire venir avec le Sénégal, je lui ai dit qu'on va aller en Coupe du Monde et gagner une CAN. Je l'ai dragué comme ça. Je suis triste qu'il ne soit pas là. C'est un grand monsieur, un patriote, ses intérêts personnels, ne compte pas, il pense à la sélection avant tout», a-t-il fait savoir.

Aliou Cissé conclu en évoquant le match face à l'Algérie : « Une finale c'est souvent fermé, il y a beaucoup de stress, les détails sont importants. Les deux équipes ont fait un parcours honorable. On espère voir un beau match et que le football africain gagne en respect au niveau international ».

L'affiche finale de la CAN 2019 entre le Sénégal et l'Algérie est prévue sur ce vendredi sous les coups de 19h GMT au stade international du Caire.