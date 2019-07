Soudan: Enregistre préliminaire des sites archéologiques, historiques et patrimoniaux

Khartoum — La Commission nationale soudanaise pour l'éducation, la science et la culture, en coordination avec le Conseil national du patrimoine culturel et de la promotion des langues nationales et l'Autorité générale des antiquités et des musées ont lancé l'enquête préliminaire sur la mise en œuvre du projet des sites historiques dans la zone touristique Al-Sabaloga.

Le directeur de l'Autorité générale des antiquités et des musées, Abdul Rahman Ali, le secrétaire général du Conseil national pour le patrimoine culturel et la promotion de la langue nationale, Asaad Abdul Rahman, l'expert national et directeur de la Maison du patrimoine, Ismail Al-Fuhail et l'expert en histoire soudanaise, Siddiq Babeker ont visité de sites et confirmé l'histoire riche de la région et qu'il a capable d'attirer de tourisme.

Ils ont également souligné que l'inventaire du patrimoine culturel immatériel suivrait la stratégie mise en place avec l'assistance d'experts, considérant que la coordination et la coopération avec la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture constituaient des éléments importants et concrets du projet.