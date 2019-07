Congo-Kinshasa: Coopération RDC-UE - communication entre les FARDC et les médias, un pool de correspondants mis sur pied

Il s'est tenu à Kinshasa, du 11 au 12 juillet 2019, sous l'égide du ministère de la Défense nationale, Anciens combattants et Réinsertion, un atelier SCIFA au profit des membres du pool de médias comprenant des journalistes locaux et des correspondants de la presse étrangère.

Cette activité, qui fait suite à un atelier de même type organisé dernièrement dans les villes de Lubumbashi et Goma, dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité, volet défense (Progress), a eu un triple objectif, entre autres d'établir un lien entre les médias locaux et internationaux, de créer un cadre d'échanges entre les services de communication et d'information de l'armée et les médias établis en RD Congo et enfin, parvenir à doter les journalistes membres du réseau, d'une structure capable de mieux communiquer en tant que spécialiste de questions de défense et de sécurité.

A l'issue de cette formation sanctionnée par la remise de brevet de participation, un pool de correspondants a été immédiatement mis sur pied pour faciliter la collaboration entre les civils et les FARDC, grâce à la coopération existante entre la RDC et l'Union Européenne.

Dans son allocution, le responsable du Service d'Information et de communication (SCIFA) des FARDC, le général-major Richard Kasonga, s'est réjoui de l'aboutissement des travaux de cet atelier. Il a par ailleurs félicité les journalistes membres de ce réseau qui ont pu acquérir des outils nécessaires pour communiquer de manière citoyenne sur des questions de défense et sécurité, car étant dotés des connaissances leur permettant de mieux interagir avec l'Armée congolaise.

La représentante de l'UE et du Progress a estimé que cette initiative, la première du genre, méritait bien d'être soutenue surtout qu'elle marque une étape importante dans la professionnalisation pour le secteur de l'armée.

En tant que partenaire, elle a souligné le souci de voir ces connaissances permettre aux journalistes d'améliorer leur travail au quotidien et de le rendre encore plus efficace. Car construire un Etat de droit pour les journalistes professionnels voudrait aussi signifier en être des acteurs à part entière.

Enfin, elle a indiqué que cette démarche ne saurait être une réussite que si les journalistes eux-mêmes s'engagent pour un changement des comportements pour pouvoir mieux impacter l'environnement extérieur.

Le général Asinda Fal Sikabwe de la 1ère Zone de défense (ZDef) a au nom du Chef d'état-major général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, salué le travail réalisé et félicité les participants pour leur disponibilité à cet atelier, prouvant à suffisance l'intérêt qu'ils accordent à notre armée, ainsi qu'à son mandat au niveau de toute l'étendue du territoire national.

Il a émis le vœu de voir désormais un partage d'informations auprès de bonnes sources, en l'occurrence le Service de communication et d'information des Forces Armées, avant d'adresser sa gratitude à l'Union Européenne, à travers le Progress, pour les efforts considérables fournis pour la réforme de notre armée et au Service de communication et d'information, en particulier pour ses initiatives combien louables qui permettent de mieux impacter le processus de la montée en puissance de nos forces armées.