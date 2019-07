Congo-Kinshasa: Lutte contre l'insécurité à Kalemie - La Police MONUSCO offre 50 lampadaires solaires

communiqué de presse

La Police MONUSCO (UNPOL) a officiellement remis, le 15 Juillet 2019, cinquante (50) lampadaires solaires, d'un coût de vingt mille (20.000$ US) dollars américains, aux autorités de la ville de Kalemie(PNC).

Ce don est le fruit d'un projet à impact rapide initié par la Police des Nations Unies de Kalemie pour stopper la recrudescence de la criminalité dans les quartiers reculés, qui ne bénéficient pas de l'éclairage public.

La cérémonie, qui a eu lieu au Sous-commissariat du Lac de la Police nationale congolaise (PNC, a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, en présence de son collègue en charge des Infrastructures, du Commissaire Général Adjoint de la PNC en charge de l'administration, du chef de bureau de la MONUSCO, du représentant du chef de la Police des Nations Unies et de plusieurs autorités politiques, administratives, civiles et policières.

Prenant la parole, le Commissaire Provincial de la PNC de Tanganyika, le Général Yav Mukaya, et le représentant du Commissaire Général de la PNC, le Général Mushid, ont adressé leurs vifs et sincères remerciements à la MONUSCO en général et à sa composante police en particulier pour cet appui.

Ils ont rappelé que ce geste est la suite de tant d'autres initiés et réalisés par UNPOL au profit de la PNC et des populations congolaises, citant, à titre illustratif, la construction de l'école de formation de la Police à Moni, la construction et l'équipement du bâtiment abritant l'Etat-Major du commissariat provincial du Tanganyika ainsi que les multiples séances de formation au profit des cadres et agents de la PNC.

Lesdits responsables ont ainsi exprimé leur gratitude à la MONUSCO et sollicité que son accompagnement se poursuive pour permettre à la PNC d'accomplir efficacement ses missions régaliennes.

A son tour, la cheffe secteur UNPOL de Kalemie, l'officier de police individuel (IPO) Sonia Melki, a remercié les autorités congolaises qui ont bien voulu rendre ce partenariat possible. Elle a salué le travail d'équipe entre la Police des Nations unies et la Police congolaise.

Le chef de bureau MONUSCO/Kalemie a, pour sa part, mis l'accent sur le soutien indéfectible de la Mission à travers le Secteur UNPOL Kalemie pour lutter contre l'insécurité, qui prévaut ces derniers temps à Kalemie.

De son côté, le représentant du Chef de la Composante Police MONUSCO, l'IPO Makan Coulibaly, a déclaré que l'éclairage public contribuera à la réduction de l'insécurité dans la ville de Kalemie pour le bien des populations civiles.

Après les allocutions des différentes autorités, la Police MONUSCO a procédé à la remise officielle des équipements aux partenaires. La pose symbolique du premier lampadaire a été effectuée par le représentant du Commissaire Général de la PNC.