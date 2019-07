Afrique: CAN 2019 - Obi Mikel annonce la fin de sa carrière internationale

Gêné par des blessures et peu utilisé à la CAN 2019, John Obi Mikel arrête avec la sélection. C'est au lendemain de la victoire du Nigéria en match de classement que le capitaine des Super Eagles a annoncé la fin de son histoire avec les Super eagles sur les réseaux sociaux.

« A 32 ans, il est temps pour moi de prendre ma retraite de l'équipe nationale et de laisser les jeunes prendre la relève, eux qui ont fait un travail incroyable en décrochant la médaille de bronze à la CAN 2019. L'Egypte est le pays où j'ai commencé et terminé ma carrière internationale. En 2006, j'y ai joué mon premier match officiel pour mon pays. La CAN 2019 marque ma dernière compétition avec les Super Eagles« , a-t-il écrit sur Instagram.

Après avoir mis entre parenthèses la sélection après la Coupe du monde 2018, John Obi Mikel est revenu, après plusieurs discussions avec le sélectionneur Gernot Rohr, pour disputer la CAN 2019. Malgré qu'il soit moins influent dans le jeu durant le tournoi, le milieu défensif a apporté son expérience au groupe très jeune. A 32 ans, ces moments de gloire dans les différentes catégories de la sélection nigériane sont devenus une nostalgie qu'il exhibe avec fierté.

« Ma carrière internationale a commencé en 2003 avec la Coupe du Monde U17 et je suis reconnaissant à l'équipe nationale de m'avoir placé sur la scène mondiale et de m'avoir donné l'occasion de montrer mon talent et d'avoir une carrière nationale et internationale incroyables. Merci à tous mes supporters nigérians et à mon pays pour la confiance, le soutien et l'amour que vous m'avez témoignés ces 15 dernières années« , a-t-il conclu.

6 buts marqués en 85 sélections avec à la clé la CAN 2013 remportée avec les Super Eagles, John Obi Mikel rentre définitivement dans l'histoire du football nigérian et africain.