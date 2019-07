Soudan: La hausse de la livre soudanaise contre le dollar est temporaire

Khartoum — Le chercheur économiste Dr Haytham Fathi a souligné que la hausse de la livre soudanaise par rapport au dollar, à laquelle nous assistons maintenant, est une hausse temporaire et insoutenable, car elle est liée à une amélioration limitée, résultant de l'augmentation des flux de devises du pays ami à l'intérieur du pays et de la faiblesse de ses capacités de production, d'exploitation et d'exportation et de la faiblesse des taux d'investissement.

Haytham a affirmé que la basse de la valeur du dollar serait vraie et durable si cette basse relie a une croissance économique réelle causée par des investissements étrangers directs et l'amélioration des revenues du pays des devises étrangers et d'autres facteurs.