Comores/Kenya: Les Eperviers à l'épreuve de l'Egypte, du Kenya et des Comores

On connait les compositions des différents groupes des éliminatoires de la CAN 2012. D'après le tirage au sort effectué ce Jeudi par la CAF (Confédération Africaine de Football), le Togo est logé dans le groupe G avec l'Egypte organisatrice de la CAN 2019 et éliminé en 8ème de finale, du Kenya et des Comores.

Dans les détails du programme de ces éliminatoires, il ressort que les Préliminaires auront lieu les 7 et 15 Octobre 2019.

Quant aux phases de poules, les 1ère et 2ème journées sont programmées sur les 11 et 19 Novembre 2019, les 3ème et 4ème journées sur les 31 Août et 08 Septembre 2020.

La 5ème journée se joue les 5 et 13 Octobre de la même année alors que la 6ème et dernière journée de cette phase de poules a lieu les 9 et 17 Novembre 2020.