Cote d'Ivoire: Festival national de vacances-culture 2019 - La fête aura lieu en septembre à Daloa

La cérémonie de lancement officielle de la 25e édition a eu lieu le 17 juillet 2019, à l'Allocodrôme de Yopougon.

Initié en 1982 par Jules Hié Néa, secrétaire d'État chargé de la Culture, le Festival national de vacances-culture (Fnvc) continue de sacrifier à sa vocation première qui est de créer, pendant les vacances scolaires, une plateforme récréative par excellence tout en révélant de jeunes talents dans le domaine artistique.

Le 17 juillet, le lancement officiel de la 25e édition de ce festival a eu lieu à l'Allocodrôme de Yopougon. Rendez-vous de rencontres culturelles et artistiques inter-cités et de sensibilisation à l'importance du vivre-ensemble, il se présente sous la forme d'un concours culturel et artistique.

Prévue pour se tenir du 3 au 8 septembre prochain à Daloa, l'édition 2019 regroupera une soixantaine de groupes et artistes individuels, environ 600 participants.

Destinée principalement aux jeunes (artistes ou groupes artistiques) âgés de moins de 35 ans de toutes les localités du pays, l'édition de Daloa est placée sous le thème principal : « Le pagne tissé : de la tradition à la modernité ».

« Il s'agit pour les différentes collectivités, au plan national, d'organiser leur jeunesse pour leur participation à des compétitions dans les disciplines comme le théâtre, l'orchestre moderne, le conte, l'orchestre traditionnel, la danse d'inspiration traditionnelle, la danse urbaine, la chorale, la mode, la poésie, la nouvelle, l'humour, la sculpture, la peinture, la photographie, l'audiovisuel et le métier à tisser », a précisé Koffi Yapo, Directeur de la promotion des arts et de la culture (Dpac) et commissaire général du festival, avant de donner rendez-vous à toute la famille de la culture et des arts à Daloa pour la grande fête de la valorisation du potentiel culturel et artistique des jeunes de Côte d'Ivoire.