Angola: Le gouverneur provincial veut plus d'incitations pour le Zaire

Mbanza Kongo — Le gouverneur de Zaire, Pedro Makita Júlia, a déclaré jeudi à Mbanza Kongo que la province qu'il dirige avait besoin de plus de soutien et d'incitation pour son développement socio-économique.

S'exprimant lors de la réunion qu'il a tenu avec le Président de la République, João Lourenço, Pedro Makita Júlia a énuméré les principaux besoins de la région, potentiellement riche en ressources naturelles.

À ce propos, il a évoqué la nécessité de réhabiliter le réseau routier secondaire et tertiaire reliant les sièges des municipalités aux communes et aux autres localités de l'intérieur de la province, ainsi que la nécessité d'augmenter le nombre de salles de classe et d'étendre le réseau sanitaire.

Dans son discours, le gouverneur Pedro Makita Júlia a souligné la nécessité pour les entreprises privées d'investir davantage dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, du tourisme et de la fabrication.

Dans ce sens, il a jugé fondamental de renforcer le soutien et l'encouragement du secteur bancaire aux entrepreneurs locaux, en vue d'accroître l'offre de services et de biens à la population et de créer davantage d'emplois.

Pedro Makita Júlia a également évoqué la lutte contre la corruption, le népotisme, l'impunité, les flatteries et d'autres maux qui ont des effets néfastes sur la société angolaise.

Sur le plan culturel, il a souligné le souhait de renforcer et de mettre en valeur les différents monuments et sites historiques de la province, ayant salué le succès de la première édition du Festival international de la culture Kongo (Festikongo) à Mbanza Kongo du 5 au 8 novembre. Dans ce contexte, il a suggéré que les prochaines éditions de cet événement disposent d'un budget propre.

D'autre part, le gouverneur du Zaire a prédit qu'avec la visite du président de la République dans la région, certaines des exigences de l'UNESCO seraient toujours satisfaites, notamment le retrait de l'aéroport du centre-ville et la construction en conséquence d'un nouveau, des antennes métalliques entre d'autres.

La réunion présidée par le Président Lourenço a connu la présence des membres du gouvernement provincial et des titulaires de plusieurs portefeuilles ministériels.

Le chef de l'Etat effectue une visite de travail de deux jours à Zaire.