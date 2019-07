Congo-Brazzaville: Marchés publics - Des entreprises soumissionnent pour l'aménagement du réseau routier

Au total seize sociétés ont soumissionné aux appels d'offres relatifs à la réhabilitation et à la construction des routes et des ponts dans les départements de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux, du Niari et de la Bouenza.

Le président de la Commission de passation des marchés du ministère de l'Equipement et de l'entretien routier, Bruno Nianga, a présidé, le 18 juillet à Brazzaville, la cérémonie d'ouverture des offres relatives à la réhabilitation et à la construction des routes et des ouvrages de franchissement. « Le ministre de l'équipement met en œuvre le programme de société [... ] La marche vers le développement dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, et l'entretien des routes et les ouvrages de franchissement. L'objectif poursuivi par le chef de ce département est celui de permettre une meilleure circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national », a-t-il déclaré.

Sur un total de neuf projets, le département de la Lékoumou bénéficiera de quatre projets, deux projets en faveur du département du Pool. Les départements des Plateaux, du Niari et de la Bouenza ne sont pas en reste.

Dans la Lékoumou, le projet consiste en la réalisation des travaux d'entretien de la route Sibiti-Mayeye-BAC Makaka et Mayeye-Matoto. Alphonso 1er et SMGC, les entreprises soumissionnaires, ont proposé un montant respectivement de 49 908 988 FCFA et de 84 134 553 FCFA, toutes taxes comprises (TTC). Pour les travaux de construction des ouvrages de la route Komono-Lissengue-Vouka-Lefoutou-Massassa-Lewene (secteur Komono-Vouka), six entreprises ont soumissionné (Confiance IV, SMGC, Cogeco Inter, CP, Hepa et Sotrane TP) pour un montant oscillant entre 141 176 645 et 99 385 656 FCFA.

Outre ces projets, ce département bénéficiera également de la construction des ouvrages de la route Ibe-Ngoumina-Zanaga-Ogoué-frontière Gabon et la bretelle Kengue-Yomi-Kimboto-rivière Loulali pour un montant de l'offre allant de 117 311 001 FCFA à 111 418 574 FCFA proposé par les sociétés Classico, Hepa et Sotrane TP. Les travaux de construction des ouvrages de la route Sibiti-Mayeye-BAC Makaka et la bretelle Mimbassi-Mayeye seront également réalisés pour un montant de l'offre de l'ordre de 141 820 305 FCFA pour la société Go-GL Travaux et 132 506 203 pour Sotrane TP.

Les sociétés DMP, Lavarel et Congo bâtiment ont fait des offres allant de 74 189 974 FCFA à 46 000 091 FCFA en vue de la réhabilitation de la route Louingui-Loumo-Tombomanianga-frontière RDC dans le département du Pool. Il est également envisagé l'entretien du pont sur la rivière Loufoulakari (axe Kinkala-Boko). Loko fils et Lavarel ont répondu à cet appel d'offre pour un montant de 175 504 763 FCFA et de 41 423 380 FCFA.

Un regard a également été porté au département des Plateaux avec les travaux d'entretien de la route Akou-Mbon-Mengo-Okali-Okoyo. Deux entreprises ont soumissionné (CP et IATPC) pour un montant de 49 908 988 FCFA et de 84 134 553 FCFA.

Dans le département du Niari, il est prévu la réhabilitation des ponts- routes-rails sur les rivières Niari et Louesse (axe Makabana-Mossendjo). Les montants de l'offre des sociétés Mani Services, Loko fils et Nitel varient entre 998 996 000 et 199 245 425 FCFA.

Pour le département de la Bouenza, les sociétés Cogeco Inter et Lavarel ont soumissionné pour un montant respectif de 149 498 796 FCFA et 140 952 903 FCFA en vue de construire le pont sur la Loudima (axe Madingou-Boko Songho-Hidi) et la voie d'accès.

Une commission, qui procédera à l'évaluation de tous les offres en vue de la réalisation des travaux y relatifs, sera instituée pour une « évaluation plus équitable », promet le président de la Commission de passation des marchés.