Congo-Kinshasa: Une rencontre d'affaire prévue en octobre prochain à Virginie entre entrepreneurs africains et américains

Dans la position mondiale de grande puissance économique, les États-Unis d'Amérique offrent beaucoup d'opportunités d'affaires pour les producteurs, artistes et entrepreneurs africains. Mais, faute d'information et d'occasion de rencontre, les hommes et femmes d'affaires africains n'en tirent pas profit.

C'est pour pallier à ces lacunes que M. Jacques Mushagasha à la tête de l'US Africa Network initiative, organise une rencontre d'affaires de trois jours. Du 2 au 4 octobre prochain à Omni Richmond hôtel en Virginie (États-Unis), les entrepreneurs africains et américains vont se rencontrer. In fine, ils devront nouer des relations d'affaires susceptibles de créer des opportunités d'investissement ou de partenariat.

Pourquoi participer à cet événement ? À cette question, l'organisateur a donné des explications : les participants vont apprendre comment exporter leurs produits et services aux États-Unis. Ils apprendront comment faire des affaires aux Etats-Unis : investir dans l'immobilier, dans les entreprises américaines ou acheter des franchises, etc. Ils devront ainsi mettre ce rendez-vous à profit pour nouer des relations d'affaires ou d'investissement avec des entreprises américaines, aussi exposer leurs produits, arts et multiples services à la population américaine de Virginie.

Des participants, l'on note les artistes qui vont exposer ou faire connaitre leurs talents et en même temps, vendre leurs oeuvres d'art et les entrepreneurs ou hommes d'affaire.