Afrique: Elim.CAN 2021 - Un groupe abordable pour le Bénin ?

Quart de finaliste de la CAN 2019, le Bénin connaît ses adversaires des éliminatoires de la CAN 2021 à la suite du tirage au sort des éliminatoires effectué ce jeudi au Caire. Ce sera le Nigeria, la Sierra Leone, et le Lesotho.

Eliminé il y a quelques jours de la compétition égyptienne par le Sénégal, le Bénin a toutefois présenté un très bon visage durant la compétition. Les Ecureuils sont repartis de l'Egypte la tête haute et sûrement plus en confiance.

Dans ce groupe L, seul le Nigeria devrait leur poser des problèmes. Absent des compétitions continentales ces dernières années, la Sierra Leone ne sera pas un gros obstacle devant les Ecureuils. Pas plus que le Lesotho qui n'est pas non plus une foudre de guerre sur le continent.

Groupe L :

Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho