Afrique: Elim CAN 2021 - La Côte d'Ivoire avec Madagascar

A quelques heures du tombé de rideau de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé ce jeudi 18 Juillet 2019 au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun. Les Eléphants de Côte d'Ivoire sont logés dans le groupe K avec le Madagascar, le Niger, et l'Ethiopie.

Après un tour préliminaire qui verra les huit équipes les moins bien classées s'affronter en matchs aller-retour au mois d'octobre, les 48 équipes seront réparties en 12 poules de 4, dont les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale, programmée au Cameroun. Les éliminatoires débuteront au mois de novembre prochain. Parmi les groupes à suivre, citons le groupe K avec la Côte d'Ivoire, le Niger, Madagascar et l'Ethiopie. Sur le papier, le Groupe K, Madagascar peut ambitionner de terminer dans l'une des deux premières places, à la vue de ses résultats lors de la CAN 2019. L'édition Egyptienne a toutefois démontré qu'il n'y a plus de petites équipes.

Demain, vendredi 19 juillet, on saura qui du Sénégal ou de l'Algérie succèdera au palmarès aux Lions indomptables camerounais, sacrés en 2017. Mais ce jeudi 18 juillet, on connaît déjà le programme des éliminatoires de la CAN 2021.