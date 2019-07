Cote d'Ivoire: Le pays à l'école marocaine - Comment gérer l'accueil des usagers dans l'administration et les services publics

La cérémonie de restitution des travaux entre la Direction des systèmes de gestion et de l'appui à l'éthique (Disgae) du Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public (MMAISP), et une délégation marocaine composée de deux experts, sur la gestion de l'accueil dans l'administration ivoirienne, a eu lieu le mercredi 17 juillet 2019, à la salle de conférence du MMAISP, à Abidjan-Plateau, sous la présidence de la ministre Raymonde Goudou Coffie.

Selon les résultats, l'élaboration d'une charte nationale de l'accueil applicable à tous les ministères et la digitalisation des services s'avèrent nécessaires. De même que la culture de la formation et la formation continue des agents destinés aux services d'accueil.

Selon les experts Hassia Abderra, Chef de Division du Centre d'Appel et d'Orientation et Amine Mezouaghi, Expert Programme d'Accueil, cet accueil peut être physique, électronique et mobile. Pour cela, le dispositif de l'accueil comprendra aussi le référentiel des services de l'administration, des emplois de l'accueil et un kit méthodologique.

À en croire les résultats, la phase expérimentale du projet nécessitera la mise à niveau d'un site pilote identifié. Des réflexions seront conduites pour définir le cadre réglementaire qui encadrera l'exécution de ce projet dont l'objectif stratégique est d'améliorer le service aux citoyens et d'offrir un accueil de qualité aux usagers.

Goudou Raymonde Coffie parle du projet la " Maison du Citoyen "

La ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, Goudou Raymonde Coffie , a montré comment dans le cadre de la Maison du Citoyen, l'un des projets phares du ministère , cette administration moderne avec cette nouvelle vision d'accueil, peut réellement satisfaire les besoins administratifs et sociaux des citoyens.

Pour elle, les usagers pourront retrouver, dans cette maison, le microcosme administratif avec les différents services représentés, et sur un même espace avec un identifiant unique et des procédures numérisées, obtenir des documents administratifs dans un court laps de temps.

Elle a ajouté que le gain du temps, l'atténuation des tracasseries avec en amont un accueil princier, réconcilieront le citoyen avec son administration et recréeront la confiance.

Goudou Raymonde Coffie a renouvelé sa foi en la coopération avec le Maroc et a témoigné sa satisfaction face à la célérité avec laquelle les différents projets contenus dans le mémorandum signé le 07 février 2019 sont exécutés et son espoir de voir tous les projets exécutés d'ici six mois.

Elle a traduit sa gratitude à son homologue marocain Mohamed Ben Abdelkader qui, selon elle, met du sien dans la mise en œuvre de ce mémorandum et démontre par chacun de ses actes, la volonté réelle du gouvernement de son pays à véritablement accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin de son développement.