Afrique: Éliminatoires CAN 2021 - Le Maroc part-il vraiment favori dans le groupe E ?

Tout comme les autres équipes du continent, le Maroc est fixé sur son sort pour les éliminatoires de la CAN 2021. Logé dans le groupe E en compagnie de la Mauritanie, la République Centrafricaine et du Burundi, les Lions de l'Atlas auront-ils une voie balisée pour le Cameroun en 2021 ?

Après une CAN 2019 ratée avec une élimination précoce dès les 8ès de finale, le Maroc doit repartir sur un nouveau cycle. Un accord aurait été trouvé entre la Fédération (FRMF) et Hervé Renard pour une résiliation du contrat. Ce qui voudra dire que dans les semaines à venir, un sélectionneur sera nommé et aura comme grand défi de remobiliser l'effectif marocain.

Pendant que le nouveau sélectionneur mettra en place son système tactique pour créer une nouvelle dynamique, les 2 out-siders (Mauritanie, Burundi) pourraient prendre le large dans le groupe. La Mauritanie de Corentin Martins et le Burundi d'Olivier Niyungeko ont disputé la CAN 2019 et ont acquis de l'expérience. Ce qui pourra mettre en difficulté Hakim Ziyech et les siens dans ces éliminatoires.

Les premières et deuxièmes journées des éliminatoires se joueront du 11 au 19 Novembre et vont donner des indications sur l'équipe que formera le le remplaçant d'Hervé Renard.