Congo-Brazzaville: Livres - « Amadou Mahtar Mbow une vie, des combats » de Hamadou Anne

Publié aux éditions Vives voix "Amadou Mahtar Mbow une vie, des combats", est un roman, un essai politique, une poésie de l'humain et un traité de vie. Dans Ce livre, Hamadou Anne dresse un portrait de ce "patriarche" engagé pour la construction du Sénégal et l'achèvement du projet panafricaniste de par l'éducation, la souveraineté, la justice et l'amitié entre les peuples.

A travers cette œuvre biographique, Hamadou Anne présente à la jeunesse sénégalaise, en particulier, africaine, en général, un modèle d'engagement, de vertu et de constance. L'Afrique a besoin de figure, de boussole comme Amadou Mahtar Mbow, considéré comme repère pour guider la jeune génération africaine actuelle vers les lendemains meilleurs. « Aujourd'hui, on est à un moment où les passions tristes et les confusions émergent, les nationalistes et les replis identitaires se révèlent, on a un problème de leadership sur le continent », a-t-il souligné.

Cet ouvrage de 87 pages, réparti en six chapitres, décline la trajectoire de ce digne fils d'Afrique, un homme à plusieurs casquettes. Un ancien directeur général de l'Unesco de 1974-1987, lauréat du prix terre des hommes pour la paix en 1978, il est le premier africain à diriger cette institution des Nations unies.

L'homme de l'aune de ses combats, ses ambitions, ses relations, Amadou Mahtar Mbow est une légende et un trésor vivant. Militant politique, enseignant et diplomatique, il a aussi donné sens à certains mots dont nous tendons parfois à perdre leurs significations, des mots comme la Patrie, la Nation, la République, l'Etat et la Panafricaniste. Les traits caractéristiques d'Amadou Mahtar Mbow décrits dans ce livre expliquent son engagement au service de l'humanité et son exceptionnel trajectoire. Il a été à l'avant-garde du combat pour l'indépendance du Sénégal et fait partie de ceux qui ont construit ce pays dès le début de son indépendance en 1960.

Selon l'auteur, Amadou Mahtar Mbow est une figure qui, au-delà de son engagement politique, est restée au cœur de la problématique de la société sénégalaise, de sa vie politique, culturelle, sociale, pour avoir notamment dirigé les assises nationales de juin 2008 à mai 2009 et présidé, à partir de 2013, la commission nationale de réforme des institutions.

Compagnon de Cheikh Hamadou Kane, auteur de l'aventure ambiguë, Amadou Mahtar Mbow répond à sa manière la lumière qui dissipe les ténèbres au Sénégal et sillonne le monde. Révélateur de l'esprit et bâtisseur, il a transmis et continue de transmettre la connaissance pour éviter que ses descendants ne deviennent des héritiers serviles. Humaniste, il a réussi à trouver l'antidote en ancrant l'école africaine dans l'enracinement et l'ouverture déclinant socialement ce concept cher à Léopold Sédar Senghor sur le chemin de l'Afrique profonde.

Ce livre, inscrit dans la collection "figure", est destiné selon la directrice de la maison d'édition "Vives voix", à interroger le patrimoine immatériel des territoires africains en mettant en exergue des personnalités marquantes de par leur empreinte sur le continent. Né en 1983, au Sénégal, l'ancien élève de l'ENA, Hamadou Anne, est co-auteur de l'ouvrage collectif "politisez-vous" paru aux éditions United presse, en 2017, il est aussi auteur de l'ouvrage "penser l'Afrique qui vient" paru aux éditions présence africaine, en 2018