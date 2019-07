Congo-Brazzaville: RFI Challenge App Afrique 2019 - la quatrième édition placée sous le signe du développement urbain et des villes intelligentes

L'appel à candidatures au Prix RFI Challenge App Afrique est ouvert jusqu'au 31 août. Organisé sur le thème « Développement urbain et villes intelligentes », ce concours vise cette année à stimuler l'intégration des nouvelles technologies dans le domaine du développement urbain et des villes intelligentes en Afrique francophone.

Le prix RFI Challenge App Afrique est ouvert à toutes personnes, groupe de personnes, média, startup ou organisation basés en Afrique et impliqués dans le design et/ou l'implémentation de programmes de développement durable dans ce continent. En effet, ce concours, qui est à sa quatrième édition, veut récompenser les innovations numériques (sites Internet, applications, services SMS... ) ou autre forme de services numériques (Push-Wap, MMS, Wap et Web, Audiotel... ) permettant d'améliorer la qualité des services urbains et de vie des citoyens ou de réduire leurs coûts.

Pour ce faire, chaque participant est tenu de se rendre sur le site internet dédié https://appafrique.rfi.fr/fr/ afin de poser sa candidature pour la première phase de sélection.

Après une première pré-sélection de dix candidats, une seconde sélection au sein de ce groupe de présélectionnés permettra à trois participants finalistes de présenter au jury lors d'un événement dédié, dans une ville africaine, une preuve de concept (POC) ou une démonstration de faisabilité. Le gagnant se verra financer le développement de son application, dans le cadre de ce qui est défini dans le règlement du concours.

Ce prix est donc l'occasion pour les candidats de bénéficier d'une visibilité et d'opportunités commerciales au niveau international. Il fait l'objet d'un règlement spécifique et n'est soumis à aucune obligation d'achat ni à aucun frais de gestion de dossier. La compétition a pour vocation d'encourager et soutenir l'innovation en stimulant et accompagnant les startups et développeurs africains, favorisant l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le monde de la « ville intelligente » ou « smart city ». D'autant plus que l'intelligence d'une ville se trouve dans sa capacité à être utile à tous ses habitants. Néanmoins, le service proposé devra être en français.

Les trois finalistes seront invités à présenter leur projet en décembre prochain à Dakar (Sénégal) devant un jury de professionnels présidé par Emmanuelle Bastide qui les mettra à l'honneur dans une émission spécialement délocalisée dans la capitale sénégalaise. Le lauréat se verra financer le développement de son projet. Notons que le Prix RFI Challenge App Afrique est une compétition continentale organisée par France Médias Monde à travers l'émission « 7 milliards de voisins » de RFI qu'anime Emmanuelle Bastide, sur l'analyse et l'évolution de nos modes de vies et de nos sociétés et sur des thématiques telles que l'emploi des jeunes, entrepreneuriat, créativité, urbanisation, relations hommes/femmes.