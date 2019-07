Congo-Brazzaville: Chan 2020 - Vingt-six Diables rouges débutent la préparation le 24 juillet

Présélectionnés, les vingt-six joueurs vont entamer dès mercredi prochain, au stade Alphonse-Massamba-Débat, la campagne de préparation du match décisif du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Au cours de la conférence de presse qui a ouvert officiellement la campagne de préparation des Diables rouges, le sélectionneur congolais a indiqué que le Congo affrontera à la deuxième quinzaine du mois de septembre le vainqueur de la double confrontation Tchad-Guinée Equatoriale pour une place qualificative à la phase finale. « On attendra le gagnant du Tchad-Guinée équatoriale pour connaître notre adversaire, étant donné que le Cameroun organise maintenant cette compétition à la place de l'Ethiopie », a-t-il précisé.

Barthélemy Ngatsono a ajouté qu'avec l'effectif qu'il a sélectionné, l'équipe nationale pourra se qualifier à la phase finale de cette compétition. Toutefois, cette liste n'est pas définitive. « Les autres travaillent. Nous devrons également nous mettre dans le bain en attendant les matchs amicaux », a-t-il indiqué.

L'ossature ne sera plus la même par rapport à celle du dernier Chan au Maroc à cause de nombreux départs vers d'autres horizons. Il a bâti son équipe de préparation en s'appuyant sur les joueurs de l'Etoile du Congo et de l'AS Otoho. Ces deux formations ont donné treize joueurs dont sept pour la première et six pour l'autre.

Le sélectionneur des Diables rouges locaux a, par ailleurs, expliqué qu'il n'a pas voulu élargir la liste en tenant compte du temps. Il a décidé de privilégier l'expérience afin de permettre aux Diables rouges d'assurer pour la deuxième fois d'affilée leur qualification pour la phase finale, la troisième de son histoire après Afrique du Sud et le Maroc. « ...nous avons une double confrontation. Il nous faut amener certains joueurs qui ont une certaine expérience. Dans cette sélection, il y a au moins huit ou neuf qui ont participé à notre dernière campagne. Nous avons tenu compte du fait qu'il y a AS Otoho et Etoile du Congo qui pourront nous apporter un plus dans le temps de jeu », a-t-il laissé entendre.

Pour l'instant, le programme de préparation ne prévoit pas les matches amicaux. L'équipe se préparera sur place à Brazzaville sur le régime externat. « Nous commencerons notre stage sur place puis, à la fin de celui-ci, nous aurons des petites confrontations soit avec les équipes que nous aurons à choisir sur place. Sur le plan international, nous n'avons pas encore programmé les matches. On va discuter avec la direction technique nationale et le bureau exécutif de la fédération pour que nous puissions avoir quelque matches », a souligné le coach.

La liste des vingt six présélectionnés

Gardiens : Joe Ombandza (Cara), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo) et Giscard Mavoungou (AS Cheminots)

Défenseurs : Varel Rozan (Diables noirs), Farnès Mampembé (Etoile du Congo), Dimitri Bissiki Magnokélé (AS Otoho), Faria Ondongo (AS Otoho), Willi Degou (Etoile du Congo), Jusfin Ondongo (Etoile du Congo), Bakoua Carof (AS Otoho), Chancy Danga (Cara), Théorold Saboukoulou (Diables noirs), Vouidibio (AS Cheminots).

Milieux du terrain : Everest Kimbi Maboto (Cara), Harvy Ossété (Diables noirs), Duvald Ngoma (AS Otoho), Mignon Etou Mbo (Etoile du Congo), Ardy Mboussa (AS Cheminots), Loundou Makiessé (AS Cheminots).

Attaquants :Mateus Botamba (AS Otoho), Wilfrid Nkaya (Diables noirs), Deldy Goyi (Etoile du Congo), Yann Moukombo (Etoile du Congo), Jaures Gombé (AS Otoho), Maleka (V Club )