Afrique de l'Ouest: Abidjan abrite la 1ère Université d'été ouest-africaine en sciences sociales

Abidjan abrite depuis le 17 juillet 2019, et ce jusqu'au 24 juillet, la troisième édition de Tany Vao, l'Université d'été en sciences sociales en Afrique.

« Travail, intégration sociale et politique d'emploi : approches méthodologiques et transversales », tel est le thème autour duquel s'articuleront les travaux, à l'Ensea sise à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Le programme Tany Vao est organisé et soutenu par l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) et le Cremide, ainsi que l'Institut de recherche pour le développement (Ird), l'Agence universitaire de la francophonie (Auf), différentes universités françaises et l'Agence française de développement (Afd), dans le cadre du second Mémorandum de dialogue stratégique.

Tany Vao 2019 se donne pour objectif de renforcer les réseaux et les capacités en recherche et évaluation des praticiens du marché du travail et accompagner le dialogue de politiques publiques, en Afrique de l'Ouest.

Décideurs, partenaires internationaux, société civile et plus de 200 apprenants auront des travaux en plénière et une formation intensive en ateliers de six jours.

Tany Vao a été initié à Madagascar en 2016. Le programme permet aux doctorants, jeunes chercheurs et professionnels de constituer une plateforme de discussions sur des thématiques transversales.

Une occasion que saisiront les jeunes chercheurs de disciplines et localisations différentes pour créer des réseaux en vue de susciter des dynamiques collectives et à favoriser le dialogue interculturel.