Cote d'Ivoire: CAF - Deux Ivoiriens nommés à des postes de responsabilité

Didier Drogba et Michel Brizoua ont été cooptés dans les plus hautes instances de la Confédération africaine de football à l'issue de la 41e assemblée générale de la faîtière du football africain qui s'est tenue hier, à l'hôtel Mariott du Caire.

Dans sa logique d'accorder une place de choix aux légendes du football africain, le président Ahmad a décidé, à titre personnel de faire de l'icône du football ivoirien, un de ses plus proches collaborateurs avec le Camerounais Samuel Eto'O.

« Je n'en ai pas parlé avec le comité exécutif mais Eto'O et Drogba seront mes collaborateurs les plus proches. Je vous dirai plus tard le contenu de leur rôle », a déclaré le Malgache.

L'autre honneur fait à la Côte d'Ivoire par la Caf, est la nomination de Me Michel Brizoua, au poste de président de la toute nouvelle commission de gouvernance de la Caf qui aura pour mission d'assainir la gestion au niveau de l'administration de la Caf.

Une commission qui comprend cinq membres et dont la vice-présidence a été confiée au Camerounais Happi Dieudonné.

Outre cette nomination, et le renouvellement de certains présidents de zone, cette assemblée ordinaire a été également l'occasion pour le président Ahmad d'éclairer les présidents de fédération et de leur expliquer pourquoi il a sollicité l'aide de la Fifa pour un assainissement dans la gestion de la faîtière. «Qu'y a-t-il de déshonorant de solliciter la structure mère quand on est en difficulté», a-t-il dit.

Avant de révéler que la Caf n'a en ce moment aucun statut juridique. Le patron de la Caf a poursuivi en réaffirmant sa volonté de poursuivre les réformes qu'il a entamées depuis son arrivée à la tête de l'institution, il y a deux ans. Il a notamment évoqué l'augmentation des subventions allouées aux différentes zones et la prise en charge totale des officiels de match.

Présent à cette Ag de la Caf, le président de la Fifa, Gianni Infantino a été honoré par l'assemblée qui lui a fait un standing ovation.

Le dirigeant de la faîtière mondiale qui a réaffirmé son attachement au football africain a souhaité que les dirigeants se consacrent plus au développement du football que de faire de la politique.