Afrique: Sportissimo - Adieu Egypte 2019, bonjour Cameroun 2021

La 32e édition de la phase finale de la CAN Egypte 2019 dévoilera ce soir, qui des Fennecs de l'Algérie et des Lions de la Teranga de Sénégal succéderont sur le podium du sacre aux Lions indomptables du Cameroun.

Les supers Aigles du Nigéria et leurs adversaires de la Tunisie n'ont plus de choix à opérer d'autant plus qu'ils sont déjà fixés de leurs places obtenues au classement général de cette CAN à surprises et des rebondissements sensationnels, frisant le surnaturel.

Le Nigéria est troisième et la Tunisie quatrième. Ndaya Mulamba, le meilleur buteur africain de la Coupe d'Afrique des nations depuis 1974 est sans successeur au royaume des buteurs, même dans l'au-delà où il réside à jamais avec ses neuf buts inscrits au pays des pharaons et des pyramides.

Cette CAN a confirmé, par le carré d'As constitué de l'Algérie, du Sénégal, du Nigéria et de la Tunisie, la suprématie du football de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest sur les autres zones de développement du sport en Afrique.

Huitièmes de finale

Après la phase des groupes et à l'entame des huitièmes de finale, l'Afrique du Nord s'est retrouvée avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, l'Egypte ayant coulé avec le Nil pour aller se jeter dans la mer méditerranéenne, loin de la mer rouge. L'Afrique de l'Ouest avait aligné le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée.

Deux équipes de l'Afrique centrale, le Cameroun et la République démocratique du Congo étaient demeurées en lice. La République sud-africaine et Madagascar avaient formé la paire de l'Afrique Australe alors que le singleton Ouganda avait constitué le ticket de l'Afrique de l'Est.

La course vers le titre

En quarts de finale, l'Afrique du Nord était restée en course avec l'Algérie et la Tunisie. L'Afrique de l'Ouest s'était présentée avec le Sénégal, le Nigéria et le Bénin. L'Afrique Australe s'était pointée avec la République Sud-Africaine et Madagascar.

En demi-finales, il n'est resté dans le carré d'As que l'Afrique du Nord avec l'Algérie et la Tunisie, par contre l'Afrique de l'Ouest jurait par le Sénégal et le Nigéria. Par ailleurs, la Tunisie et le Nigéria sont tombés pour se retrouver en la petite finale pour le match de classement, le 17 juillet 2019.

Battant la Tunisie par 0 à un but, le Nigéria a occupé la troisième place, pour la 7e fois en compte depuis sa participation en phases finales de la CAN.

La finale

Ce soir, l'on saura qui de l'Algérie et du Sénégal succédera au Cameroun sur la première marche du podium. Rappelons que l'Algérie fut consacrée championne d'Afrique à Alger en 1990 face au Nigéria. Elle joue sa 3e finale après celle perdue en 1980 contre le même Nigéria. Par contre, le Sénégal tentera le tout pour le tout pour sa première fois d'accéder à la finale de la CAN de battre l'Algérie et de glaner aussi pour la première fois le titre de champion d'Afrique des nations.

Le Sénégal peut se permettre de rêver, car la vie sans rêve n'existe pas. Le Cameroun connaîtra donc son successeur dès ce soir, ce qui restera dubitatif pour Pierre Ndaye Mulamba au royaume des buteurs. Il reste depuis la première CAN au Soudan en 1957, à ce jour, l'unique buteur à marquer neuf buts en une phase de finale de la Can. Il est suivi par le Sud-Africain Benedict McCarthy qui avait réussi à inscrire sept buts, à la CAN du Burkina Faso en 1998.

Adieu Egypte 2019, bonjour Cameroun 2021.