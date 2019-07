Congo-Brazzaville: Beauté - Vingt-deux candidates en casting pour l'élection Miss Maman Toubbi

Le casting de la deuxième édition de l'élection Miss Maman Toubbi aura lieu le 19 juillet au Gold hôtel (centre-ville de Brazzaville). Au total vingt-deux candidates passeront le casting pour ne retenir que quinze d'entre elles.

Venues de différents départements du Congo, ces quinze candidates vont se mettre aux prises pour arracher la couronne de l'élection de la femme ayant le plus de rondeurs. En effet, l'élection Miss Maman Toubbi est un concept lancé par Caddy Bongo Longuele (promotrice de cette compétition de beauté) pour valoriser la femme africaine avec ses rondeurs.

La différence avec des élections plus ou moins similaires surtout celle qui se tient au Congo, c'est que Miss Maman Toubbi se déroule comme toutes les autres compétitions de beauté, avec un passage prévu en bikini, ce qui ne se fait pas pour les autres élections similaires. Certes les gens pourront penser au manque de pudeur, mais il n'y a rien de tout cela, pense la promotrice de cet événement, pour la simple raison que d'autres parties du corps seront cachées. C'est comme si elles se baignaient à la piscine, entendu qu'il y a des piscines publiques.

Quant aux critères, pour participer à l'élection Miss Maman Toubbi, il faut mesurer 1m70, avoir plus de 110 kg, et un âge compris entre 18 et 36 ans.

A l'issue du casting du 19 juillet ouvert au public, le jury procédera à l'élimination de sept candidates pour ne rester qu'avec quinze. Ces dernières entreront en manoir (internement) à partir du 21 juillet pour une téléréalité de dix-huit jours jusqu'à la date de la tenue de l'élection, le 9 août à la pavillon Joséphine.

C'est pour une première fois qu'en République du Congo, il y ait une téléréalité sur les miss. Outre cette téléréalité, il est prévu également le vote des candidates par sms. « Pour cette année, nous voulons faire plus en mettant les lauréates en valeur. Outre les lauréates, toutes les candidates seront primées et nous nous battrons pour qu'après l'élection, ces candidates aient des emplois directs et indirects selon le profil de chacune. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, qu'ils appellent au +24206.915.17.74 caddybongo3@gmail.com »

Rappelons que la première édition de l'élection Miss Maman Toubbi a eu lieu le 28 août 2017. La miss avait bénéficié d'un million de FCFA plus un séjour à Dubaï et quelques actions philanthropiques dans les orphelinats.