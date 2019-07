Algérie/Egypte: CAN 2019 - Le chef de l'Etat en Egypte pour encourager l'équipe nationale

Alger — Le déplacement du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, en Egypte pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), mettant aux prises la sélection algérienne de football à son homologue sénégalaise, vendredi au stade international du Caire, vise à "encourager les verts" et à "exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance pour les exploits, réalisés jusqu'à présent, par l'équipe nationale", indique un communiqué de la Présidence de la République.

La présence du chef de l'Etat, qui devra rencontrer les joueurs de la sélection nationale et le staff technique, à la veille de la finale de vendredi, intervient "dans le souci d'encourager l'équipe nationale et d'exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance pour les exploits, réalisés jusqu'à présent, par la sélection nationale qui fait preuve de talent, de maturité et de nationalisme dans le rendement et l'attitude adoptée, remportant avec mérite, l'admiration et la gratitude de tous et se frayant une place de choix dans notre mémoire nationale", précise le communiqué.

Le déplacement du chef de l'Etat "constitue, également, une occasion pour exprimer sa fierté pour le soutien et l'encouragement apportés par le peuple algérien à l'équipe nationale, à travers le territoire national et à l'étranger, tout au long de la compétition continentale, avec tant de fierté et de gloire, tout en faisant preuve d'un comportement civilisé et exemplaire et d'un haut sens de nationalisme", conclut le communiqué.