Gabon: Conseil des ministres du jeudi 18 juillet 2019

communiqué de presse

Le jeudi 18 juillet 2019, sous la haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 10 heures, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

Dès l'ouverture de la séance, le Conseil des Ministres a salué l'implication constante du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, dans les initiatives régionales visant à renforcer les liens d'amitié, stimuler les échanges économiques et consolider la coopération dans la sous-région.

C'est dans ce contexte que le Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, s'est entretenu le mardi 09 juillet 2019 avec le Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), Monsieur Abbas MAHAMAT TOLLI.

Cette audience a permis au Chef de l'Etat et à son hôte d'aborder d'une part, les questions essentiellement liées à la conjoncture économique et financière au sein des pays de la sous-région, d'autre part, la mise en œuvre de la nouvelle réglementation de change et ses impacts multiformes.

Dans ce cadre, le 12 juillet 2019, le Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, a reçu le Président de la République de Guinée Equatoriale, Son Excellence Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO qui a effectué, à Libreville, une visite de travail et d'amitié.

Au cours de cette visite de haut niveau, les deux (2) Chefs d'Etat ont examiné des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre nos deux pays ; la situation politique et économique de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ; ainsi que les questions de développement, de sécurité et de paix dans la sous-région.

Sur le plan national, et en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), le Chef de l'Etat a présidé le mercredi 17 juillet 2019, la session ordinaire de cette haute instance.

Au cours desdits travaux, le Président de la République a apprécié le climat apaisé au sein des différentes juridictions, tout en invitant le Garde de Sceaux à privilégier un dialogue permanent avec les partenaires sociaux.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant règlement de discipline générale dans les Forces de Défense.

Ce texte permet aux différentes composantes des Forces de Défense de disposer d'un cadre de mise en application de la discipline générale au sein de nos Armées.

Celui-ci se structure autour de quatre (4) grands titres qui en constituent les axes majeurs, à savoir :

- Des Règles de la Hiérarchie Militaire et du Commandement

Cette partie traite non seulement de la structure hiérarchique des Forces de Défense, par l'ordre des grades, mais aussi des règles du commandement et de la subordination ;

Des Devoirs et de la Formation Militaires

Ce titre aborde l'importance des devoirs et des responsabilités dévolues aux militaires, impose une formation et un perfectionnement adaptés aux exigences du métier des armes ;

Des Règles du Service

Il s'agit dans cette partie, des règles du cérémonial militaire, des uniformes et tenues, de la politesse militaire et du fonctionnement de la garnison ;

Des Récompenses et des Punitions

Ce titre évoque la discipline qui est la force principale des armées. Elle définit l'obéissance et régit l'exercice de l'autorité.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l'a adopté le projet de décret portant autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé laïc nommé : Institution Privé Marie NDZABA (IPMN), à Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

Cet établissement secondaire vient renforcer les capacités d'accueil des structures éducatives dans cette province.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a pris acte des résultats des examens de fin d'année qui ont donné les résultats suivants :

CEPE : 41 838 candidats pour 33 650 admis, soit un taux de réussite national en hausse établi à 80,43% ;

BEPC : 32 937 candidats pour 17 472 admis, soit un taux de réussite national en légère baisse établi à 53,05 % ;

Baccalauréat : 22 874 candidats pour 16 499 admis, soit un taux de réussite national en hausse établi à 72, 11%.

Au regard de ces résultats encourageants, le Conseil des Ministres tient à adresser ses félicitations à l'ensemble du corps enseignant ainsi qu'à tous les personnels d'encadrement.

Le Conseil des Ministres adresse également ses vives félicitations à l'ensemble des élèves qui, par ces bons résultats, se sont appropriés les valeurs de la discipline, de la rigueur et du travail, passeport pour tout développement.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES HYDROCARBURES

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre du projet du nouveau modèle économique de développement des communautés locales situées à proximité des sites d'exploration et de production pétrolière.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Conseiller Spécial, chargé de mission du Président de la République : Madame Carmen Ndaot

Conseiller du Président de la République : Monsieur Donatien Lhye DIOUMY MOUBASSANGO

Conseiller du Président de la République : Madame Naziha BHONGO épouse BINGOURE

Chargé de mission du Président de la République : Monsieur Kevin MEBALET

Chargé de mission du Président de la République : Madame Audrey MEBALEY

Chargé de mission du Président de la République : Madame Nagella Dounia Mendo MBA

Aide de Camp du Président de la République : Capitaine François MPARI

SECRETARIAT GENERAL

Conseiller du Président de la République : Monsieur Aimé BIBANG BI MBA, en remplacement de Jean Louis KOMBILA, remis à son administration d'origine.

HAUT COMMISSARIAT A L'ENVIRONNEMENT ET AU CADRE DE VIE

Haut-Commissaire Adjoint : Monsieur Valère EDZANG ZO

Directeur de la Communication : Madame Charlène MEDZA

Conseiller technique : Monsieur Maixant NGOUNGA BIN

Chargé d'étude : Madame Eliane EGNONGO

PRIMATURE

CABINET CIVIL DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DEPARTEMENT, TRAVAIL CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ET DU DIALOGUE SOCIAL

Conseiller : Monsieur Rodrigue Destin MAKAYA TAMANE, en remplacement de Monsieur Davy Thome MBOUMBA, remis à la disposition de son administration d'origine

Conseiller : Monsieur Bernard MBODO MOUBAMBA, en remplacement de Madame Annie Ghislaine MIGHIAMA, remise à la disposition de son administration d'origine

Attaché de cabinet : Monsieur Jean-Marie NANG BEKALE, en remplacement de Madame Noélie Ghislaine MBANG OBAME Epouse ETOUGHE

Chargé de Mission : Monsieur Jean Léon NDONG MBENG en remplacement de Monsieur Clovaire Thadex OBIANG NDONG

Chargé de Mission : Monsieur Jonas MOUELE en remplacement de Monsieur Jean Marie NANG BEKALE

DEPARTEMENT AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PECHE ET DE L'ELEVAGE

Conseiller : Madame TSAYI TSENGUE MOUVAGHA

DEPARTEMENT JURIDIQUE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA JUSTICE, DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Conseillers

Mesdames

Pierrette OKOME, épouse ASSOUMOU

Sylvana Alice Flore ABORE BEKALE

Monsieur

Samuel NZAMBA

DEPARTEMENT ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET

- Conseiller : Madame KOUBA PEYE MOUGNON Fleur Régina

DEPARTEMENT SANTE

Secrétaire Technique : Madame Béatrice BETSIAKA AKOMONDOUH

DEPARTEMENT POLITIQUE

Conseiller : Monsieur Jean Pierre MBA

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : Monsieur Alain BATSIELILIT

Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Madame Gisèle MOUSSAVOU MBOUMBA épouse ASSOUMOU MBA

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Christelle Charlène MBOUMBA BIPAKILA

Secrétaire de Cabinet : Monsieur Evariste EKANG ONDO

Secrétaire de Cabinet : Monsieur David Aimé NGUEMA NKOGHE

Chargé d'Etudes : Monsieur Claude Bernard OBAME MBA

Chargé d'Etudes : Monsieur Ulricks TCHITOMBY TOMBE

Chargé de Missions : Monsieur Jean Baptiste EBANG EKOUAGHE

Chargé de Missions : Monsieur Florian MBAGOU

Chef de Protocole : Madame Edwige Solange NDONG DITE BIBANG

Aide de Camp : Adjudant Christian NGOROUMA

Agent de Sécurité : Sergent-Chef Major Alphonse Ghislain NTOUTOUME ELANG OYEGHE

Agent de Sécurité: Caporal-Chef Gleen Junior MAINGOUA NGAPOUSSA

Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Sosthène SOWA NZIGOU

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES ARCHIVES, DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET DE LA DOCUMENTATION GABONAISE (DGABD)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : Monsieur Eric MOUKODOUMOU MIDEPANI, Confirmé

Chargé d'Etudes : Madame Edith ISSOUGUI IGOUWE

Secrétaire Particulière : Madame Pélagie MINKWE MI NGUEMA

DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES

Directeur : Madame Claire Augustine ESSONGUE WILLIAM

Chef de Service des Archives Publiques et Parapubliques : Monsieur Achille ZENG NDONG

Chef de Service des Archives Provinciales : Monsieur Dominique Tulaye AVOMO

Chef de Service des Archives Privées : Madame Estelle OBE NTOUTOUME

DIRECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Directeur : Monsieur Félix MOUELE

Chef de service des Imprimés et Documents Spéciaux : Madame Chantal Nadine JOANNA épouse RANOZINAULD

Chef de Service d'Accueil, des Références et d'Orientation du Public : Madame Sandrine NGOUABALILI MASSIMAS

Chef de Service du Dépôt Légal, des Entrées et de la Bibliographie Nationale : Madame Edith Flore TESSE

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION GABONAISE

Directeur : Monsieur Elvis Bérenger MASSALA

Chef de Service d'Accueil, des Références et d'Orientation du Public : Monsieur Alix Stéphane NZOUTSI MICKALA

Chef de Service des Dossiers de Presse : Madame Gwladys NDJOGHO

DIRECTION TECHNIQUE

Directeur : Madame Amélie OKOME épouse NSI

Chef de Service de la Micrographie, de la Reprographie et de l'Edition : Madame Ode Gladyce NZE ANGARA

Chef de Service de la Reliure et de la Restauration : Madame Nicole ABDOULAYE MBINGT

Chef de Service de la Formation et de l'Informatique : Monsieur Georges Stéphane RAPONTCHOMBO

DIRECTION DES PERSONNELS ET DES MOYENS

Directeur : Monsieur Gérémy Yannick DOUMANGOYE

Chef de Service du Recrutement, de la Gestion des Carrières et des Emplois : Madame Césarine MEKUI M'OLUI

Chef de Service du Patrimoine et des Moyens : Monsieur Joan Andy WANY'S LEMBOUMBA

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

Conseiller en communication : Monsieur Jean Eric NZIENGUI MANGALA

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : Monsieur Philipe Barnabé MBA

Secrétaire Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Arnaud Gervais BITEGHE

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Olivier Marlène EKOMIE NZE

Secrétaire de Cabinet : Madame Hélène NDIGNANGOU

Secrétaire de Cabinet : Madame Maïka YOUMOU

Chargé d'Etudes : Monsieur Joseph Fenell OYONO OSSA

Chargé d'Etudes : Monsieur Titon Yvon BIBALOU BIBALOU

Chargé de Missions : Monsieur Félicien Teddy NDJOLY

Chargé de Missions : Monsieur Nicaise MEBIAME

Chef de Protocole : Monsieur Christian Joël MBADINGA

Aide de Camp : Adjudant de Gendarmerie Joanna Ornella ONDO

Agent de Sécurité : Sous Brigadier de Police Alexandre NGUEMA

Agent de Sécurité : Sergent-Chef de la Sécurité Pénitentiaire Cédrick Arnaud NTETOME ANZUE

Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Léon Pierre NGOUA

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION DE LA COHESION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Séraphin IBOUANGA

Conseiller Juridique : Monsieur Kevin Ferdinand NDJIMBA

Conseiller en Communication : Madame Evane Viena EYANG ASSOKO

Conseiller Diplomatique : MadameJeannette ENGANDZAS

Conseiller chargée du Développement des Territoires : Madame Paméla Marylène BALAMI SINGATADY

Conseiller chargé de la Décentralisation : Monsieur Mick MOUBEBA LONDO

Conseiller chargé de l'Appui Local : Monsieur Médoux YONGUI

Chargé d'Etudes : Monsieur Thierry ELLA ONDO

Chargé d'Etudes : Monsieur Romain NDOMBI

Chargé de Missions : Madame Adelaïse Marcelle MASSA

Chargé de Missions : Monsieur Anicet Armel NTSIBAT

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Zita Andréa ASSOUA

Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet: Monsieur Christian ANGOUE ESSONE

Secrétaire de Cabinet : Madame Bernadette SIMA

Secrétaire de Cabinet: Madame Judith Nanou KOUMBA

Chef du Protocole : Monsieur Dieudonné NGUINGUIMBA

Aide de Camp : Lieutenant Frédéric SOMAND MAYILA

Agent de Sécurité : Brigadier LEBOUBA ABDERAMAN

Agent de Sécurité : Gardien de la Paix André Paul MADOUMA

Chauffeur Particulier du Ministre : Gardien de la Paix Chamberlain YAMBA KOMENDI

SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général : Monsieur Sokha Norbert VOUGAMBA

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Moise OKORE

Conseiller en Communication : Madame Fany Huguette ATSAME ELLA ASSA Epse AMVANE

Conseiller Diplomatique : Madame Myriame KOURAKOU

Conseiller Charge des Organisations Régionales et Internationales : Madame Stéphanie ONA ONDO

Chargé d'Etudes: Monsieur Jugglah ESSONE ENONG

Chargé d'Etudes : Madame Roseline AKELE EDOU

Chargé de Missions : Monsieur Mac Gregor OZOUME NDONG

Chargé de Missions : Monsieur Guy Farel ALAME NNA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Flavienne AVOMO BEKOUNG

Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : Monsieur Léonce OSSAVOU

Secrétaire de Cabinet: Madame Lucie Rachel TSOUNGHAT

Chef du Protocole : Monsieur Sydney Daniel ANTONIO

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Jean Denis OBIANG NGUEMA

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : Monsieur Célestin NZENGUE

Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Madame Audrey Malaïka NYANGOUE BIKEIGNE

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame : Céline Elisabeth YAYA épse MOUANGA ALVARO

Secrétaire de Cabinet : Madame Rosine KOUNDI épse LEBOUENGUE

Secrétaire de Cabinet : Madame Ariane Linda MBALEKOMA

Chargé d'Etudes : Monsieur Evrard MOUKAGNI MOUNGUENGUI

Chargé d'Etudes : Madame Ruddie Laïka OYORI MANTALA

Chargé de Missions : Monsieur Henri-Paul LEWIN

Chargé de Missions : Monsieur Désiré Carly IKAMBA

Chef de Protocole : Madame Lyvia ETENO

Aide de Camp : Brigadier Jean Félix MAGNOUMBA LEBISSA

Agent de Sécurité : Maréchal des Logis Chef Hervé NGOUNDZI

Agent de Sécurité : Maréchal des Logis Chef Major Vivien MBOUMBA MBADINGA

Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur : Jacques Brice NZALEMBOU DIBAMBOU

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Eugène William MESSAN, confirmé

Conseiller chargé des Partenariats Publics Privés (PPP) : Madame Louise CARDOT, épouse DAMAS

Conseiller en Communication : Monsieur Jean-Charles IGOHO DEMBA, confirmé

Conseiller Diplomatique : Monsieur Jean-Richard MBENGUILY, confirmé

Conseiller Technique : Monsieur Janvier NGOUA ONA, confirmé

Conseiller Technique : Monsieur Landry POSSO Noël, confirmé

Conseiller Technique : Monsieur Aimé YEMBI, confirmé

Chargé d'Etudes : Monsieur Ulrich Joël DIOUF ELEWANYE, confirmé

Chargée d'Etudes : Madame Paule Addahs KOGOU MOMBO, confirmée

Chargé de Missions : Madame Angèle AGNOURE, épouse. DO MARCOLINO, confirmée

Chargé de Missions : Madame Henriette MASSANGA DIZAMBO, confirmée

Secrétaire Particulier du Ministre : Monsieur Elvis TCHINGA MOUELE, confirmé

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Capitaine Sidonie MOUSSOUNDA KOMBI, confirmée

Secrétaire de Cabinet : Madame Josiane BOURDES NGOUANGA, confirmée

Secrétaire de Cabinet : Madame Jeannette MAGANGA, confirmée

Chef du Protocole : Monsieur Ulrich JOUMAS TCHYANTOU, confirmé

Aide de Camp : Capitaine Alain NGAKISSA, confirmé

Agent de Sécurité : Adjudant Loasi BOUSSOUGOU, confirmé

Agent de Sécurité : Adjudant Ken Stéphane ASSHET AKENDENGUE, confirmé

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Eric LEMBE MOUSSINGA

Conseiller Juridique : Monsieur Emile Parfait NDONG NYINGONE

Conseiller en Communication : Madame Jennifer MAYOMBO

Conseiller Diplomatique : Monsieur Hervé INGUEZA

Conseiller Technique : Madame Ophélia MBAZOGHE NSO

Conseiller Technique : Monsieur Jean Pierre ELELAGHE NZAME

Conseiller Technique : Monsieur Hubert MALIAKESSANY

Chargé d'Etudes : Monsieur Emile AMVAME

Chargé d'Etudes : Monsieur Pharlin Laurice NDJOKOUNDA NGARI

Chargé de Missions : Madame Alice Josiane NKOLE

Chargé de Missions : Monsieur Sébastien MASSONA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Joselyne NTSAME OVONO

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Annie Myriam BISSEYE

Secrétaire de Cabinet : Madame Augustine ADA BIKORO épse NZE

Secrétaire de Cabinet: Madame Christiane NYINGONE épse AWOUNG

Chef du Protocole : Monsieur Elie Brice LEBOUMBA

Aide de Camp : Monsieur Serge YAMBANGOYE

Agent de Sécurité : Madame Charlène Milla MEKINA ANGWE

ASSEMBLEE NATIONALE

CABINET DU 1er VICE-PRESIDENT

Chef de Cabinet : Monsieur Raoul Charles NGARI

Secrétaire Particulière : Madame Pélagie MFONO AKUE épse ELLA

Chauffeur Particulier : Monsieur Oxance ENGOUA OMBOUMA

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

1er Questeur : Madame Annie Léa MEYE M'OBAM

2e Secrétaire : Monsieur Claude Bernard NTOUGHE

CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Directeur de Cabinet : Professeur Médard MENGUE BIDZO, cumulativement avec ses fonctions d'enseignant chercheur à l'UOB.

Chef de Cabinet : Monsieur Thierry Martial EDZO EDO

Secrétaire Particulière : Madame Miriame ANGUE ESSONO

Secrétaire de Cabinet 1 : Madame Odette EDJIEGOYE

Secrétaire de Cabinet 2 : Madame Huguette ABEGUE BEYEME

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Georgette AKELE OBIANG

Conseiller chargé des affaires administratives et des Relations Extérieures : Monsieur Guy Serge EKOUMA ZUE

Conseiller chargé des Relations avec les autres Institutions Constitutionnelles, la Société Civile et les Collectivités Locales : Madame Rosalie ISSISSOU

Conseiller chargée des Affaires Juridiques : Madame Aude Scheron WASSAMONGO

Conseiller chargé de la Communication : Monsieur Armand MBASOGHO ACKAM

Conseiller chargée des Affaires Sociales et Culturelles : Madame Rose LELALI, épouse EKOUA

Conseiller chargé des Affaires Economiques, financières et Budgétaires : Monsieur Michel BOULINGUI

Conseiller chargé de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture : Monsieur Teddy Basile MUSAMUSAVU

Conseiller chargé de l'Environnement et du Développement Durable : Monsieur Richelieu ZUE OBAME

Chargés d'étude : Monsieur Stéphane NDONG NDONG

Chargés d'étude : Monsieur Marcel BIYOGO BIYOGO

Chargés d'étude : Monsieur Ditenx IBINGA

Chargés d'étude : Madame Valérie BONGO ATEBA

Attaché de Cabinet : Monsieur Jean Fernand ESSONO MEGNE

Attaché de Cabinet : Madame Diane Armelle MASSOUNGA

Attaché de Cabinet : Monsieur Durand ANGONE ELLA

Attaché de Cabinet : Monsieur Guy Florian ABESSOLO MBA

Attaché de Cabinet : Madame Micheline ESSENG TOMO

Attaché de Cabinet : Monsieur TOMO ENGOUANG NZE Ernest Loucas Donald

Chef du Protocole : Monsieur Sylvain EDZANG ASSOUMOU

Chef Adjoint du Protocole : Monsieur Claude Bertrand MOUELE

Attachés de presse : Monsieur Alain ZUE NDEMEZO'O

Attachés de presse : Monsieur Idriss MOUNGALA

Aides Camp du Président du CESE : Lieutenant de Police NDONG ENAME Tanguy Juane

Aides Camp du Président du CESE : Sous-lieutenant de Police ABOUGONE MBA Pettila

Agents de Sécurité : Monsieur Etienne BEYEME ONDO

Agents de Sécurité : Monsieur Edouard OBIANG ABESSOLO

Chauffeur particulier : Adjudant-Chef de Gendarmerie NZOHOU PANGO Guenold Evrard

Chauffeur particulier : Adjudant de Gendarmerie BIYOGHE ABOGHE Blaise

Chauffeur de Liaison : Monsieur Philippe NGUEMA

Chauffeur de Liaison : Monsieur Arnaud NDANG OBIANG

SERVICES RATTACHES

- Chef de Service du Bureau Central du Courrier : Madame Célestine MENGUE OVONO

- Chef de Service Procès-Verbal et Journal des Débats : Monsieur Max MACKAYA MACKAYA

- Chef de Service Administratif et Financier : Monsieur Alexis MINTSA MI NKOULOU

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Générale : Madame Bertille ITSIEMBOU

Secrétaire Général Adjointe : Madame Adèle AKELE ONDO

CABINETS DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

CABINET DU 1ER VICE-PRESIDENT

Chef de Cabinet : Madame Armelle Diane MOUKETOU BAYETTE

Secrétaire Particulière : Adjudant Adrienne BOUASSA, née GNANGOGNENY

Chargé d'Etudes : Monsieur Yannick ZOKO ATOUT

Chauffeur Particulier : Monsieur Pierre Isaac WORA

CABINET DU 2E VICE-PRESIDENT

Chef de Cabinet : Madame Noéline ONDENO

Secrétaire Particulière : Madame Annick Joëlle BIYOGHE NZAOU

Chargé d'Etudes : Madame Marie Stella PANZOU

Chauffeur Particulier : Monsieur Jean Baptiste Jospin MAYI

CABINET DU 1ER QUESTEUR

Chef de Cabinet : Monsieur Walter OBIANG OBIANG

Secrétaire Particulière : Madame Clarisse ABANG MVONO, épouse MEZUI

Chargé d'Etudes : Monsieur Félicien Maixent NDONG

Chauffeur Particulier : Monsieur Brice Armand OBAM

CABINET DU 2E QUESTEUR

Chef de Cabinet : Madame Larissa Victoire MBINA

Secrétaire Particulière : Madame Adélaïde Carine Nadège AROUWET POUNEDIAN

Chargé d'Etudes : Madame Coralie MOUELE EVA

Chauffeur Particulier : Monsieur Aimé KIALO LECHAMBA

CABINET DU 1ER SECRETAIRE

Chef de Cabinet : Madame Chantal OYANE ONDO

Secrétaire Particulière : Madame Nicole Flore BELLA

Chargée d'Etudes : Monsieur Paul Hervé NZE ABOGHE

Chauffeur Particulier : Monsieur Faustin DINZAMBOU

CABINET DU 2E SECRETAIRE

Chef de Cabinet : Madame Gaëlle MVE OBIANG

Secrétaire Particulière : Madame ONTSIA-ESSOULA épse NZENGOUBE DIBAKA Laure Mireille

Chargé d'Etudes : Monsieur Kévin ABOGHE NGYE

Chauffeur Particulier : Monsieur Arnaud Michel MEYO OBAME

CABINET DU 3E SECRETAIRE

Chef de Cabinet : Madame Gilberte BIBANG BI ENGONGA

Secrétaire Particulière: Madame Madeleine Marguerite KOBI, épse NSOME MINKO

Chargé d'Etudes : Monsieur MOUGOUBIT MANFOUMBI

Chauffeur Particulier : Monsieur Stévy DECHICHY KOMBILA

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Madame Nina Alida ABOUNA

Secrétaire Général Adjoint : Monsieur Jean-Pierre IGNAMBI MAGNIMA

MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES, CHARGE DE L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

CABINET DU MINISTRE

Directeur : Monsieur Michel TSAMBA

Conseiller juridique : Monsieur Guy-Gervais MBONGO OTANDO

Conseiller diplomatique chargé des PPP : Monsieur Jules Bertrand POTIER LOEMBE LOEMBE

Conseiller chargé de la promotion des investissements : Madame Sanaa MAKANGA

Conseiller chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires : Monsieur Yvon CAPITO

Conseiller en communication : Madame Aliana Daisy NYNGONE MBELE

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Evelyne BAYIMISSA ITSANA

Secrétaire de Cabinet : Madame Chimène MOUDOUMA

Chargé d'Etudes : Madame Sonia CADOYI ep. OWANSANGO

Chargés de Mission : Monsieur Arnold Story MIHINDOU MIHINDOU

Chargés de Mission : Madame Solange Nathalie OUGOULAT

Chef de protocole : Monsieur Pierre Philippe JAMES

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Directeur de Cabinet : Monsieur Jean Hilaire ANGOUE MBA

Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Madame : Noelie Ghislaine MBANG OBAME

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Monique KANGA

Secrétaire de Cabinet : Madame Solange NZANG BEKALE

Secrétaire de Cabinet : Monsieur Jean Pierre ASSOUME BEKALE

Chargé d'Etudes : Monsieur Maximin NDAME MEBALE

Chargé d'Etudes : Monsieur Guy Cédric ONDO MEYE

Chargé de Missions : Madame Léontine EYANG OBAME

Chargé de Missions : Monsieur Antoine ABESSOLO OBAME

Chef de Protocole : Monsieur Raymond ZEMBE

Aide de Camp : Sous-Brigadier Jizreel-Petusi KASSEGUE KAYAS

Agent de Sécurité : Sous-Brigadier Francky Albin ONDO NDONG

Agent de Sécurité : Monsieur Raymond Kévin Louis Marie ENGOHANG OBAME

Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Rodrigue BIKEGNE MEYO

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Monsieur Pierre Marie MBOULA

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Docteur Emmanuel Thierry KOUMBA

Conseiller Juridique : Madame Lisa Sténie MAGNAGNA KOUNDI

Conseiller en Communication : Madame Marlene PAMBO

Conseiller Diplomatique : MonsieurCharles MATOTOU

Conseiller Technique : Madame Marie Joselle Pélagie ITSANA

Conseiller Technique : Monsieur Alain Armand NKOA

Conseiller Technique : Monsieur Fred Aurèle ZEHOU MOUSSOCK

Chargé d'Etudes : Monsieur Etienne Francky MEBA ONDO

Chargé d'Etudes : Monsieur Jean Paul OMBANDA

Chargé de Missions : Monsieur Hugues BOUSSOUGOU NGOMA

Chargé de Missions : Monsieur Noël ISSOMBO MAKOUAZA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Joséphine MIPOTI

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Charlotte MAROUNDOU

Secrétaire de Cabinet: Madame Elvire Tilda Sveltana BATCHY BATCHY

Secrétaire de Cabinet: Madame Denise veuve MIKALA MBOUMBA

Chef du Protocole : Brigadier-Chef Major Germain NGASSA

Aide de Camp : Adjudant Jean-Léger MBOUMBA

Agent de Sécurité : Sous Brigadier de Police Claude KOGOU

Agent de Sécurité : Gardien de la Paix Poupin Emmar MBADINGA

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Hermann IKABANGA-DZOLO

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE

- Directeur de Cabinet : Monsieur Gervais Marius LECKA

- Secrétaire particulière du Ministre délégué : Madame Soulejka MBINDA KONDI ép. NDONG MBIAME

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Jeanne Daniela MINKUE MI NDONG

- Secrétaire de Cabinet : Madame Fabiola BABOLI BESSEY

- Secrétaire de Cabinet : Madame Christelle MAKAGA

- Conseiller en Communication : Monsieur Eric Simon NZUE

- Chargés d'Etudes : Monsieur Alexandre BIKOUKOU

- Chargés d'Etudes : Monsieur Davy Euloge MOMBO

- Chargés de Mission : Monsieur Mathias MANFOUMBI

- Chargés de Mission : Madame Lauriane MABAMBA

- Chef de Protocole : Monsieur Victor Landry Moussavou NGOYO

- Aide Camp : Adjudant Joël MOUTENDI-NDINGA

- Agents de sécurité : Maréchal des logis Antho Ornela BABICKA BOUKOUENZI

- Agents de sécurité : Maréchal de logis Chef Louis Cédric LOUEMBE MOUGUIAMA

- Chauffeur Particulier : Monsieur René Aldy GUIBINGA GUIBINGA

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L'INDUSTRIE

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Pierre Claver MFOUBA

Conseiller Juridique : Monsieur Steeve OBIANG NZENG

Conseiller diplomatique chargé des Affaires administratives : MadameBIGOUNDOU née MBOUMBATAKAMOU

Conseiller en communication : Monsieur Thierry DZIME ESSABA

Conseiller chargé de la CEMAC autres Institutions Régionales et Sous régionales : Monsieur Christian Patrick EBE

Conseiller Chargé du Commerce : Monsieur Jeandrault MOULANDJA

Conseiller Chargé de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Valery Justin ADANDE

Conseiller Chargé de l'Artisanat : Madame Inès BOUSSOUGOU

Chargé d'Etudes : Madame Daline Cherbine BOUKEDI

Chargé d'Etudes : Madame Jonic Esméralda BOUTOTO MOUSSAVOU

Chargé de Missions : Madame Sylvie MOULEBA

Chargé de Missions : Monsieur Laurent OBAME EYA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Armelle Léonie YEYET MAKILI

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet: Madame Pélagie MOUSSAVOU

Secrétaire de Cabinet: Madame Sergeodie MOUNGUENGUI

Secrétaire de Cabinet : Madame DJABAH née NDAKISSA ITSINDA Mélie

Chef du Protocole : Monsieur BOUSSOUGOU Franck

Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Chef Armand MBOUMBA MBAKI

Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Chef Arnold MBOULOU MIHINDOU

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Parfait Régis MBOU MOUNDELE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteur Général : Monsieur Jean-Jaurès BOUNDZANGA

Inspecteur Général Adjoint : Monsieur Mesmin OYONO AFANE

OFFICE GABONAIS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (OGAPI)

Directeur Général Adjoint : Monsieur Gildas Borrys NDONG NANG

DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA COMPETITIVITE

Directeur Général : Monsieur Michel ANTSELEVE

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Cyrille ANGOUE, confirmé

Conseiller Diplomatique : Madame Nora Urielle GNANGUI NGUEMA, confirmée

Conseiller Juridique : Madame Marie Clarisse AVORE BEKALE, confirmée

Conseiller en Communication : Monsieur Olivier ONGOTHA MAKANGA

Conseiller Chargé de la Fonction Publique : Madame Yémalin Victoire HOUNGBEDJI, confirmée

Conseiller en charge du Travail et de l'Emploi : Monsieur Claude Thibault BALOGHI, confirmé

Conseiller Politique et de la Formation Professionnelle : Monsieur Gilles Paulin ALLELA BARRIER, confirmé

Chargé d'Etudes : Madame Madeleine KOUTANA NGWENGA, confirmée

Chargé d'Etudes : Monsieur Eric Georges MAURY, confirmé

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Ophélie OMANDA, confirmée

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Marielle Corine BENDOME ENGONE, confirmée

Secrétaire de Cabinet : Madame Malaikha Shérone METAUME MEMIAGHE, confirmée

Secrétaire de Cabinet : Madame Charleine BAKOUDISSA, confirmée

Chargé de Missions : Madame Martine Elisabeth Grâce N'SOUAMY THATY, confirmée

Chargé de Missions : Monsieur Jean Baptiste BEKALE ANGWE, confirmé

Chef du Protocole : Monsieur Jean Pierre MACKAMBIE, confirmé

Aide de Camp : Sergent-Chef Major Paola ONDJOKOU NGOUWUA, confirmée

Agent de Sécurité : Sergent-chef Yannick CODJIA AFEMOGHO

Agent de Sécurité : Adjudant Claude Wamann OSSIBADJOUO, confirmé

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Shilderic LEPANGA MANGODI, confirmé

DIRECTION CENTRALE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

Directeur Adjoint : Monsieur Alain Claude LOUEMBET

Chef de Service de la Documentation : Monsieur Francis Gontrand NDZE NZE

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR L'EMPLOYABILITÉ DES JEUNES ET L'AMÉLIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE et CELLULE DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET DE CONSTRUCTION DE 3 CFPP PAR AVIC INTL

Coordonnateur des unités de projets : Madame Gaëlle BITEGHE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION

CABINET DU MINISTRE

Conseiller en communication : Monsieur Jean Huges ASSEKO

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE

Directeur Général : Monsieur Max Auguste OUSSOU VIDEGLA

Directeur Général Adjoint : Madame Guillaine Flore Carelle MOUPINGA KOUMBA ep. MAYISSA MBABA

AGENCE GABONAISE DE SECURITE ALIMENTAIRE (AGASA)

Directeur Général Adjoint: Monsieur Didier MEBIAME

Conseillers:

Madame Maryse Colette ADIAHENO MALAUBA, en remplacement de Monsieur Jean Félix IBOUESSE, remis à la disposition de son administration d'origine

Monsieur Guy Cédrick NGUIMA NGUIMA

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Directeur : Madame Aurélie Blanche LOUMA

DIRECTION DE L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Directeur : Madame Shella MEBIAME BIKET

DIRECTION DE L'INSPECTION ET DES CONTROLES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES :

Directeur : Monsieur Davy Franck NGOUESSI

DIRECTION DES OPERATIONS TECHNIQUES

Directeur : Madame Aïssatou Aïcha BARRY

DIRECTION SANITAIRE HALIEUTIQUE

Directeur : Monsieur Lionel NGUEBA MOMBO

AGENCE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU GABON (ADAG)

Directeur Général : Monsieur Rolexin NGANGORI ADAMAS

DIRECTION DE LA PROMOTIONS DES PARTENARIATS ET DE L'ENTREPRENARIAT RURAL

Directeur : Monsieur Ossende ESSANGA LAZARE

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Monsieur Jeannot KALIMA

DIRECTIONS REGIONALES

DIRECTION SUBDIVISION OGOOUE MARITIME

Directeur : Monsieur Davy Arnold ILOUGOU

SOCIETE EQUATORIALE DES MINES (SEM)

Président du Conseil d'Administration : Michel MBOUSSOU

Directeur des Investissements : Monsieur ASHLEY Patrick AKENDENGUE TOIZOUN

CONSEIL NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ENERGIE (CNEE)

Directeur Général Adjoint : Madame Chantal OYE EFOULOU

SOCIETE DU PATRIMOINE

Directeur Général: Monsieur Jean-Paul OKOUMBA

MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

CABINET DU MINISTRE

Conseiller en Construction et Equipements : Monsieur Jérôme Jérôme EFONG NZOLO, en remplacement de Madame Aurélie NTOUTOUME

Conseiller Economique : Madame Prisque Hortense OBANA ESSEM

Chargé d'Etudes : Monsieur Nestor APILI, en remplacement de Monsieur Eloye Gaen NGABONI

Chargé de Missions : Monsieur Davy Fernand OKOBONGO MVOU, en remplacement de Monsieur Justin YABINA

Secrétaire Particulière du Ministre: Madame Sarah Marthe MBOUROU, en remplacement de Madame Anaëlle MBOUDOM NOUBI

Secrétaire de Cabinet : Madame Chrislevie Rudie MBAKAMA OWOUBA, en remplacement de Mme Marilyne NGONO EBAGA

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteur Général des Services : Monsieur Ange James AKANDA en remplacement de M. Hilaire LENDJOUNDA

Inspecteur Général des Services Adjoint : Madame Brigitte LEVENGOSSA

DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES

DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU NTEM

SUBDIVISION DES TRAVAUX PUBLICS D'OYEM

Chef de la Subdivision des Travaux Publics d'Oyem : Monsieur Abogo NDZOAMVE

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

Conseiller du Directeur Général : Madame Alima EBORI BONGO ONDIMBA, épouse SY

Directeur Administratif et du personnel : Madame Claire Elise MBOULMOUNOMBI, épouse LE FLEM

Directeur de la Communication et des Relations Publiques : Monsieur Paul AVOUGOU NDILA

Commandant du Port d'Owendo : Monsieur Judicaël Romaric EBINDA NGOUNGHA

AGENCE GABONAISE DE TOURISME ET DE L'HOTELLERIE (AGATOUR)

Directeur Général: Monsieur Christian MBINA

Directeur Général Adjoint : Monsieur Nyl MORET-MBA

AUTORITE DE REGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (ARTF)

Secrétaire Exécutif : Madame Karine Cecilia ARISSANI

SOCIETE GABONAISE DES TRANSPORTS (SOGATRA)

Président du Conseil d'Administration: Monsieur Martin NGOUA OBAME, en remplacement de Monsieur Alexandre Désiré TAPOYO

MINISTERE DE LA CULTURE, DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Docteur Marcel Joachim MEDZEGUE

Conseiller Juridique : Monsieur Jean-Pierre Joseph GNANGOGNENY

Conseiller en Communication : Madame Laeticia MEBALEY

Conseiller Diplomatique : MadameSonia Rachel Geneviève OLENDO

Conseiller Technique : Monsieur Jean Martin MBA NZOGHE

Conseiller Technique : Monsieur Joseph Serge MEZUI M'OBIANG

Conseiller Technique : Monsieur Armelle Fabrice MAKOUAZA

Chargé d'études : Madame Laïlatou Kany ONDZOUNGA TOUNKARA

Chargé d'Etudes : Madame Alix Michelle MEDZA OLLOMO

Chargé de Missions : Monsieur Jean-Pierre Frédéric MABIGNATH YGANDA

Chargé de Missions : Monsieur David Juste PASSY MATHA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Audrey BITOME

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet: Madame Claraine BOMBOLO PENDI

Secrétaire de Cabinet : Monsieur Djephry OYONO MEZUI

Secrétaire de Cabinet: Monsieur Yowann Karl AKENDENGUE

Chef du Protocole : Monsieur Luc Nazaire MOUKANDA

Aide de Camp : Brigadier Sylvain Martial ETOUGHE OBIANG

Agent de Sécurité : Brigadier-Chef Yannick Dimitri BELETEMBE

Agent de Sécurité : Maréchal des Logis Ulrich Venceslas ELEYI NDONG NGUEMA

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Ygor LENDOYE LEMBIRI

DIRECTION GENERALE DES LOISIRS

Directeur Général Adjoint : Madame Awa Danldi AGNETCHUE

DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA VIE ASSOCIATIVE

Directeur Général Adjoint : Madame Natacha KASSA

MINISTERE DE LA SANTE

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Jean Paul TIRI

Conseiller en Communication : Monsieur Lionel NDONG EYEGHE

Conseiller Diplomatique : MadameGilberte BOUKANI Epouse BADJAME

Conseiller Technique : Monsieur Thomas WANDJIE

Conseiller Technique : Monsieur Gervais BANGUEBE PAILLAT

Conseiller Technique : Monsieur Martin ESSONO NDOUTOUMOU

Chargé d'Etudes : Monsieur Jhony Steven POMANGOYE

Chargé d'Etudes : Monsieur Steven Chirac ABONDO ENGANDJA

Chargé de Missions : Madame Nathalie VOVO

Chargé de Missions : Monsieur Espérant Gordien ROSSI

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Rachel Viviane KOUYI KAYI

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet: Madame Falonne LIPILA NDZIPA

Secrétaire de Cabinet: Madame Yvonne Gisèle BOUNGUENDZA

Secrétaire de Cabinet : Madame Tatiana BOUNGOUERE

Chef du Protocole : Monsieur Juste Espoir EYOUNGHOU EBENGUE

Aide de Camp : Adjudant LIKOUERE Edmond Roger

Agent de Sécurité : Maréchal des Logis, Chef Major Anaclé BOUNDZINGUI

Agent de Sécurité : Maréchal des Logis Chef Simplice KOMMANDI NDZOBO

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur William Steeve NDZOUNGUI

HOPITAL DE COOPERATION EGYPTO GABONAISE

Directeur : Docteur Cinthya MEBALE épouse NTOUTOUME ONGONE, en remplacement du Docteur MFOUROU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'OWENDO (CHU OWENDO)

Directeur des Affaires Médicales : Professeur Alain MAKOUNGOU, en remplacement de Professeur NZOGHE NGUEMA

DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMEMENTS ET PRESTATIONS DE SANTE

Directeur Général : Madame Alice BIKISSA NEMBE

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Eric MEZU ME NKIET

Conseiller Juridique : Monsieur Serge Bertrand ABESSOLO

Conseiller en Communication : Monsieur Cédric Alaric MOUBOUYI

Conseiller Technique, chargée des Solidarités Nationales et de l'Administration Générale : Madame Charlène SAPHU KOUMBA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Patricia Hubert MAPANGOU

Secrétaire de Cabinet: Madame Larissa BOUYOU épse MOUKAMBA

Aide de Camp : Brigadier-Chef Major Yves Daniel MADOUMA

Agent de Sécurité : Adjudant de Gendarmerie Sivère NKABOUBY-MBANNY

SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général : Madame Edith EKIRI MOUNONBI épouse OYOUOMI

- Secrétaire Général Adjoint : Monsieur Serge Alain ELIWANTCHONY

DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES PUBLIQUES (DGBFIP)

DIRECTION DE LA PREPARATION ET DE LA PROGAMMATION BUDGETAIRE

Directeur : Monsieur Bertrand Josaphat OLLIANG ANGONE

Directeur Adjoint : Madame Natacha MANOMBA ép. MOULOUNGUI

DIRECTION DE SUIVI ET DE LA REGULATION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

Directeur Adjoint : Madame Marielle MABIKA MA MOUTSINGA

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : Monsieur Dieudonné LEWAMOUHO OBISSA, Confirmé

Directeur Général Adjoint : Madame Solange Marthe GUIAKIE, confirmé

SERVICES TERRITORIAUX

Chef du bureau d'Owendo port : Monsieur Donatien MOUKALA

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR (DGCPT)

DIRECTION GENERALE

Chargé d'Etudes : Madame Aryane ANOUE OBIANG

Chargé d'Etudes : Monsieur Tanguy Gaétan BAKOLOSSO

SERVICES D'APPUI

INSPECTION DES SERVICES

Inspecteur des Services : Monsieur CRESANT PAMBO

Inspecteur des Services adjoint, chargé du Pôle Management et Pilotage : Madame Sidonie NGOMA

Inspecteur des Services Adjoint, chargé du Pôle Informatique : Monsieur Alain KASSA BAYONNE

Inspecteur des Services Adjoint, chargé du Pôle Audit et Maîtrise des Risques : Madame Nadine Pierrette MBAYE EYOUNGOU

Inspecteur des Services adjoint, chargé du Pôle Contrôle des Postes Comptables : Monsieur Camille MBIKA

POLE PILOTAGE ET MANAGEMENT

Inspecteurs Vérificateurs

Mesdames :

Denise OKOMO ABESSOLO

Huguette Pascale KOMBILA ép. KASSA MAPSI

Brigitte NZENGUE KOYO ép. MAYILA

Denise Nathalie LELANI

Petula Janice TSINGA TSOUNOUGOU

Isabelle KWAOU

Marie Charlotte MOUMBANGOU

Messieurs :

Kevin LONGHO NGAFOUA

Jean Oscar IBOTSI

Pierre Célestin MAPANGOU

Inspecteurs Vérificateurs Adjoints

Mesdames :

Francisca MAPANGOU KOUMBA

Pamela MAPELA ép. PEINDI

Marie MOUKALA ép. DOUMASSESSE

Chargé de vérification : Madame Danielle NDEMBI ép. OBIANG MBOULOU

POLE AUDIT ET MAITRISE DES RISQUES

Inspecteurs Vérificateurs

Mesdames :

Scholastique ZANG ENGONE

Rosalie NKOULOU

Francine MALONGA

Messieurs :

Guy Nazaire SAMBA

Olivier PANDZA

Davy ANTSELEVE OSSYBA

Claude Pamphil YOUMOU ANDIMI

Roger ONDO MBA

Joseph TSOUMBOU

Marcel INGAGA

Serge Desfins OKI LEDAGA

Severin KOUMOU

Inspecteurs Vérificateurs Adjoints

Messieurs :

Fabrice OVOLO

Maurice LEFLEM

Nestor MOUELE

POLE CONTROLE DES POSTES COMPTABLES

Inspecteurs vérificateurs :

Mesdames

Martine NGASSALA épouse OSSAGOU

Clémentine NIONDO

Gisèle ONGOLLO épouse BEKALE

Sophie MIGOLET

Messieurs

Emmanuel NZE NGOUA

Hans Basile NGANINGA

Jean-Pierre KENKE

Evy-Dan Pacôme ASSOMO

Anicet KOUAMBA NDJIYA

Yvon Bertrand BADINGA

Marcelin BOUSSET EFENGUE

René Paul BOULINGUI

Thierry Eloi MAYANI DZENGUE

Inspecteurs Vérificateur Adjoints

Messieurs :

Michel NGUILESSA

Louis Bernard MENVIE OBIANG

Fréderic Emmanuel LABAN AUBAME

Guy MAGANGA BOUNDA

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chef de service Recrutement et Gestion des Carrières : Madame Laetitia Nadia MINDJOUNDI

Chef de service Contentieux et Affaires Sociales : Madame Chimène Daria MOMBO MBINA

Chef de service Archives et Documentation : Madame Salomé Alice Denise IBINGUE-Y-MBOUMBA

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES MOYENS

Directeur Adjoint : Madame Nina Flore Mathurine KAMBANGOYE

Chef de service Patrimoine : Monsieur Terence Cédric IVALA

Chef de service Financier : Madame OULABOU Danisa Nancy MIKALA

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Directeur : Monsieur Jovin PEINDI LEYOKA

Chef de service Exploitation : Madame Leila Karelle ZEH BIKA ép. TSAMBA

Chef de service Monétique et Sécurité : Monsieur MAPAGHE DEMO

Chef de service Réseau et Energie : Monsieur Anicet Gildas ODJA

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION

Chef de service Cadre Comptable et Budgétaire : Madame Jeanne d'Arc OKOMO ABAGHA,

Chef de service Règlementation : Madame Estelle Cendra MBOLOT

DIRECTION DES OPERATIONS MONETAIRES ET FINANCIERES

Chef de service Opérations Financières : Madame Sonia Augustine BARRIER NGOUANGA

Chef de service Contrôle des Risques : Madame Christine MAYELE épouse ACKEYI

SERVICE ACCUEIL ET RELATIONS PUBLIQUES

Chef de service : Madame DIMENGUI MULUNGUI BIDJONGU

SERVICES CENTRAUX

DIRECTION DE LA DEPENSE

Directeur : Monsieur William MATHANGOYE

Directeur Adjoint : Monsieur Anisthène NDIBANGOYE

Chef de service Dépenses de l'Administration Sociale et de l'Education : Madame Marie Gabrielle Grace ETSINDA NOUO

Chef de service Dépenses de Personnel : Madame Chimène Stella NTSOUBA NOMBO ép. ISSOGUI

DIRECTION DES REGLEMENTS

Chef de service Règlement : Monsieur Egide DEMBA MBOMA

Chef de service Comptabilité : Monsieur Idriss Pascal EDANG

Chef de service Guichets : Monsieur Euloge Joël MOUSSAVOU MIKALA

Caissière Principale : Madame Edith Bertille APINDA ép. MABIALA IMUNGA

DIRECTION DES RECETTES HORS PETROLE

Directeur Adjoint : Madame Valérie Marie Clarisse ONIANE

Chef de service Douanes : Monsieur John Modeste FOUNA

DIRECTION DES RECETTES PETROLIERES

Directeur Adjoint : Monsieur Hervé ONGALI

Chef de service Recettes non Fiscales : Monsieur Christian ANDOUKA

DIRECTION DE LA CENTRALISATION ET DE LA PRODUCTION COMPTABLE

Directeur : Monsieur Cédric OLLIANG KAZANDI TSHITAMBWE

Directeur Adjoint : Monsieur Jules NGUIA SELEGASSO

Directeur Adjoint : Monsieur Vianney MAGANGA MUCKEYTU

Chef de service Postes Comptables Extérieurs : Madame Edna OKIAS

Chef de service Postes Comptables Intérieurs : Monsieur Detheze Steeve MAPAGA MOUZZIEGOU

Chef de service Qualité Comptable et Production : Madame Rachelle WOUONO OGNALIGUI

DIRECTION DU COMPTE DE GESTION

Directeur Adjoint : Monsieur Yves Barrens NGOUNDA

Chef de service Dépenses de l'Etat : Monsieur Karl MBOUITYLA

Chef de service Recettes de l'Etat : Madame Elodie Chimène TALADJI

Chef de service Collectivités locales et Etablissements Publics : Madame Annick Icoutou ANKAMBI

CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION DU TRESOR

Directeur : Monsieur Martial LEYINDA MINZELI

Chef de service Formation et Pédagogie : Madame Elfrid-Pascale AYITEBE ép. IVANGA

Chef de service Logistique : Madame Romina Yermia A ASSELE

PROJET D'APPUI À LA DIVERSIFICATION DE L'ECONOMIE GABONAISE (PADEG) et PROJET D'APPUI AU PROGRAMME GRAINE 1 (PAPG1)

Coordonnateur des unités de projets : Monsieur Amond Romain VANGAH DENIEL

DIRECTION DES VERIFICATIONS FISCALES

Directeur : Madame Christiane MARAT ABYLA

CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION (CAISTAB)

DIRECTION GENERALE

Conseillers du Directeur Général :

Messieurs

Monsieur Aristide Roger DJOUE, en remplacement de Monsieur MVE NKOGHE Louis Philippe admis à faire valoir ses droits à la retraite

Monsieur Jonathan NTOUTOUME NGOME

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

Directeur du Système d'Information : Monsieur Fernand JOUMAS SALAMBA

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

Président du Conseil d'Administration : Monsieur David MBADINGA

Directeur Général : Monsieur Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT

Directeur Général Adjoint : Madame Martine NGINGONE OBAME, en remplacement de Docteur Ella ASSA, admis à faire valoir ses droits à la retraite

Secrétaire Général : Docteur Laurent YAMI

Directeur de l'Immatriculation et du Recouvrement : Monsieur Cedric MOMBOUHIRY

MINISTERE DE LA FORET, DE LA MER, DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGÉ DU PLAN CLIMAT

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Ludovic NGOK BANAK

Conseiller Juridique : Monsieur Jean Richard NZE NDONG

Conseiller en Communication : Madame Guilaine KENDJINO OMANDA

Conseiller Diplomatique : Monsieur Jean-Robert MABOBET

Conseiller Gabon Vert : MonsieurGhislain Aimé BOUPO

Conseiller Financier : Monsieur Jean Guy Joachin DIOUF

Conseiller Services Écosystémiques et ODD : Monsieur Aristide KASSANGOYE

Chargé d'Etudes: Madame Anne Marie NDONG OBIANG

Chargé d'Etudes : Monsieur Clotaire MOUKEGNI SIKA

Chargé de Missions : Monsieur Joachin DIBAKOU

Chargé de Missions : Madame Collette NDEKAMBALA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Audrey Guenaëlle Ruffine YEBE

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet: Madame Armelle AKOUME

Secrétaire de Cabinet : Madame Roight Diana OLOMO MIHINDOU

Secrétaire de Cabinet : Madame Raïssa LENDIRA

Chef du Protocole : Madame Nina Sylviane Carmela LOUEMBET

Aide de Camp : Monsieur Mbuanga Marc MAPANGOU MOUCANI

Agent de Sécurité : Monsieur Ronny Brel OYOUGOU

Agent de Sécurité : Monsieur Fransky Ganesh ONKOMA LEKOGO

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Gaëtan OBAME ENDAMANE

AGENCE NATIONALE DES PARCS NATIONAUX

Secrétaire Exécutif : Monsieur Vivien Jean Joseph OKOUYI OKOUYI NGALEFOUROU W'ANGAMA

Secrétaire Exécutif Adjoint : Monsieur Christian TCHEMAMBELA

Directeur des Opérations : Monsieur Alain Patrice NKOGHE NZE

MINISTERE DES AMÉNAGEMENTS FONCIERS, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Albert BININGA

Secrétaire Particulière : Madame Judith Moubouengou, épouse MBADINGA

Conseiller en communication : Monsieur Bikoro Bi Allogho Patch-B-Thailord

Chargé de Mission : Monsieur Jimmy Rock LAKA

Chargé de Mission : Monsieur Bert Bevis MBADOUMOU

Aide de camp: Adjudant Fleury Fabrice IBITI MASSALA

Agent de sécurité: Adjudant-Chef-major Hughes Martial MEBEMA

Agent de sécurité: Sergent-Chef Theophile Metou Ekomesse

Chauffeur Particulier : Sergent-Chef Major Claude NGALEKORIS

INSPECTION GENERALE

Inspecteur en charge des affaires administratives : Monsieur Charles SADIE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Monsieur Armand Serge NDONG

Secrétaire Général Adjoint : Madame Juliette Corine SKITT

CENTRE TECHNIQUE DE L'HABITAT

Directeur Général : Monsieur Dieudonne FOUNGA

AGENCE NATIONALE DE L'URBANISME DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE (ANUTTC)

Directeur du Service Informatique : Monsieur Hooghes Champlain BIYAMBOU

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : Monsieur Germain NZALA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Emile TONDA

Conseiller Juridique : Monsieur Alfred KEDINE

Conseiller en Communication : Monsieur Rodrigue BISSAWOU

Conseiller Diplomatique : MonsieurFabien Omer NDIMINA-DABOU

Conseiller Technique : Monsieur Franck MINDOUMBI

Conseiller Technique : Monsieur Rufin MEMBOL

Conseiller Technique : Monsieur Basile MENZOLE

Chargé d'Etudes : Monsieur Martin Luther MENDOME EKAMKAM

Chargé d'Etudes : Monsieur Arnauld Régis MBOUMBOU MIYAKOU

Chargé de Missions : Monsieur Médard Antoine OSSOMBI

Chargé de Missions : Monsieur Joe Michel DJATOLA

Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Eunice MOULOUMBA

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Lucie MBOMOIDJIYA

Secrétaire de Cabinet: Madame Arlette MOITATOWA LENDENGOYE

Secrétaire de Cabinet: Madame Paola NANA ECKOLA

Chef du Protocole : Monsieur Michel NGOYO MOUSSAVOU

Aide de Camp : Monsieur Mouhamadou MBOUMOU

Agent de Sécurité : Monsieur Luc Emery MABAKO

Agent de Sécurité : Monsieur Carl Djeskin NDZIGNE

Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Alexis Roger NGNADJI

SOCIETE DE PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (SPIN)

DIRECTION GENERALE

Directeur Général Adjoint : Monsieur Emile KOMBILA

DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Directeur Général : Monsieur Raphael MEZUI MINTSA

GABON TELEVISION

DIRECTION GENERALE GABON TELEVISION

Conseiller Technique: Madame Marie José NDOMBI

Chargé d'Etudes: Monsieur Célestin EYEBE OBIANG

Assistant Technique: Madame Carina Pascale ONDO MEBOUROU

Secrétaire Particulière : Madame Mariange Euphrasie OYILA

Chef de Service Patrimoine : Monsieur Bruno EKOMESSE

Chef de Service Logistique : Monsieur Gatien MBOUMBA MOUSSAVOU

DIRECTION DES ACTUALITES TELEVISEES

Directeur des Actualités Télévisées : Monsieur Martial TCHIBINDA,

Directeur Adjoint: Madame Sheila LEBOUSSI ANKASSA ép. MEBALE

Chef de Service : Madame Lydie MOUELET

Chef de Service des Sports: Madame Raissa Laure MEDZA ME NDONG

DIRECTION PROGRAMMES/ PRODUCTIONS TELEVISES

Directeur des Programmes/Production : Madame Victorine BELLA MEYO

Chef de Service Production : Monsieur Victor MEBALE

Chef de Service d'Exploitation: Monsieur Thierry Léandre MBINA

DIRECTION TECHNIQUE ET EXPLOITATION

Directeur Technique et Exploitation : Monsieur Muller APAGA

Directeur Adjoint : Monsieur Clément MEGNE ME ZUE

Chef de Service Maintenance : Monsieur Armand Carmef MOUTSINGA

Chef de Service Exploitation : Monsieur Dieudonné NTCHOUAMPOLO NGONDET

Chef de Service Archives et Documentation : Madame Elda MANOMBA

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Directeur Administratif et Financier : Madame Mireille LEMONOLOMO

Chef de Service : Monsieur Albert Bernard BOUASSA MOUKETOU

Chef de Service Ressources Humaines : Madame Charmelle OTHAMOT

SERVICE COMMERCIAL

Chef de Service : Monsieur Patrick ESSIWENG

POOL NUMERIQUE

Chef de Service : Madame Winnie Gwendolyne Dandy AYINGONE MINKO

MINISTERE DU PÉTROLE, DU GAZ, ET DES HYDROCARBURES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Simplice NZAMBA

Conseiller Diplomatique : Monsieur André Brice BOUMBENDJE

Conseiller en Communication : Monsieur Jean Gervais NDJIMBI NDONG

Conseiller Juridique : Monsieur Jean Bedel MOUSSODOU

Conseiller Technique chargé des questions administratives, de la formation et des relations avec les partenaires sociaux : Monsieur Davy Thomme MBOUMBA

Conseiller Technique, chargé des questions pétrolières et gazières: Monsieur Etienne LEPOUKOU

Conseiller Technique, chargé de la prospective et de la promotion du bassin sédimentaire : Monsieur Sylvain ANIMBONGO

Chargé d'Etudes 1 : Monsieur Béchir Guivence Pascal PEMENGOYE

Chargé d'Etudes 2 : Monsieur Adiouma NDIADE MAKANA

Secrétaire Particulière : Madame Stéphanie MPEMBA MBADINGA

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Stéphanie MEYE ME SIMA

Secrétaire de Cabinet 1 : Madame Murielle RAGOT, épouse MAVOUNGOU

Secrétaire de Cabinet 2 : Madame Diane Marcelle MVELE

Chef du Protocole : Monsieur Brice MAKOUYA

Aide de Camp : Monsieur Serge Alain MBOUMBA

Agent de Sécurité 1 : Monsieur Junior RAVAGO

Agent de Sécurité 2 : Monsieur Wilfried Gildas MBOUMBA MBOUMBA

Chauffeur Particulier du Ministre: Monsieur Yous MANDOUKOU NGUIMBI

Chargé de mission 1: Madame Elie MOUSSAVOU

Chargé de mission 2: Monsieur Urbain MAKOUMBI

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteur Général Adjoint : Monsieur Hervé NZAMBA NZAMBA

SOCIÉTÉ GABONAISE D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS (SGEPP)

Directeur Général: Docteur Nicole Christiane ASSELE

SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES (SNHG) - GABON OIL COMPANY (GOC)

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général Adjoint : Monsieur Léandre ANOUE KIKI

Conseiller technique de l'Administrateur Directeur Général : Monsieur Jean KOUMBI GUIYEDI

Je vous remercie.

