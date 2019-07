Madagascar: Examens officiels - Dernière ligne droite pour les candidats

Encore quelques semaines de préparation pour les potaches avant le jour J.

Dans un peu moins de six semaines sera donné le coup d'envoi des séries d'examens officiels de cette année scolaire 2018-2019 avec la tenue du CEPE, suivi moins de deux semaines après par le BEPC et enfin le baccalauréat, fin septembre et début octobre.

Les 524. 997 candidats au CEPE (Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires) issus de toutes les circonscriptions scolaires (CISCO) de Madagascar passeront les épreuves, lesquelles se tiendront sur une seule journée, le 27 août 2019. C'est ainsi la dernière ligne droite pour ces jeunes candidats au premier examen officiel de l'année, enthousiastes à l'idée de décrocher ce premier diplôme de leur vie scolaire , et qui leur ouvrira les portes du collège.

Ce demi-million de candidats, à répartir dans 1888 centres d'examen, sont actuellement en pleine « révisions intensives » à l'école comme à la maison. Ce, après avoir passé un ou plusieurs examens blancs. Les échos de ceux-ci laissent entrevoir quelques difficultés pour les élèves en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre). Quant au redoutable problème, cette épreuve reste la bête noire des élèves depuis des années. Les enseignants consacrent davantage des temps aux séances de remédiation dans ce domaine, ainsi qu'au niveau des mathématiques en général durant les six semaines à venir.

BEPC et bac. Quant aux plus âgés qui terminent leurs années collège, ils sont 328.200 candidats, dont 25 en situation de handicap, à passer les épreuves de BEPC (Brevet d'Etudes du Premier Cycle) qui se dérouleront du 9 au 12 septembre 2019. A répartir dans 1034 centres d'examen sur l'ensemble de la Grande île. Ils débuteront leurs examens par l'épreuve de Malagasy. En attendant, l'heure est encore aux révisions, avec l'espoir pour tous les candidats de réussir et de pouvoir intégrer le lycée à la prochaine rentrée scolaire. Du côté du ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel, les préparatifs vont bon train. Les responsables ministériels de préciser que les sujets d'examen seront acheminés vers les directions régionales à partir du mois d'août.

Les candidats au baccalauréat pour leur part, auront encore onze semaines pour se préparer. Les épreuves se dérouleront du 30 septembre au 4 octobre 2019 pour les candidats de l'enseignement général et pour la première partie du baccalauréat technique et professionnel, tandis que la deuxième partie s'étalera sur quatre jours, du 7 au 10 octobre 2019.