Congo-Kinshasa: Sénat - Les élus des élus en plénière aujourd'hui !

Déclarée ouverte depuis le mois d'avril dernier, la session extraordinaire de la Chambre haute du parlement est en train de se poursuivre, alors que dans la chambre sœur de l'Assemblée nationale, les élus du peuple jouissent paisiblement, depuis samedi 15 juin dernier, des vacances parlementaires.

Pourtant, au Sénat, l'on avance petit à petit, mais surement vers la tenue effective des élections du Bureau définitif. Mais, avant d'y arriver, il est prévu tout d'abord une séance plénière dans la matinée d'aujourd'hui vendredi 19 juillet 2019, au cours de laquelle, l'assemblée plénière pourra ainsi tourner complètement la page du Règlement Intérieur et annoncer probablement les bases pour l'organisation des élections du Bureau dans les prochains jours.

Auparavant, le texte du Règlement intérieur de plus de 286 articles a été transmis à la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité Constitutionnelle. Cela, après que les représentants des Provinces aient d'abord eu un débat houleux sur plus de 50 amendements proposés par d'autres Sénateurs non membres de la Commission Spéciale chargée de l'élaboration du Règlement Intérieur avant de passer au vote du texte, article par article. Certainement, la plénière d'aujourd'hui offrira la commission spéciale qui a élaboré ce texte, l'occasion de livrer les dernières explications concernant les articles pris sous réserve par la Cour constitution. A l'issue de cette étape, le Sénat va procéder au vote et à la mise en place de son Bureau définitif, ce qui sera au fait, la dernière mission à laquelle l'équipe Léon Mamboleo devra accomplir.

Quid de la responsabilité du Sénat ?

Pour rappel, le Bureau du Sénat est chargé notamment de veiller au bon fonctionnement de cette grande institution ; assurer la gestion quotidienne du Sénat et de son patrimoine ; Élaborer le programme de travail; Établir le projet d'ordre du jour des sessions du Sénat ; Proposer le mode de décision ou de votation ; préparer et assurer l'exécution du budget du Sénat.

Il est, en outre, chargé de rechercher toute information et toute documentation susceptible de faciliter le bon déroulement des travaux du Sénat ; Faire rapport à l'assemblée plénière de toutes les activités menées pendant les intersessions. Sans oublier organiser et assurer le suivi des échanges interparlementaires ; Déterminer et coordonner l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat ; rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail aux Sénateurs.

Ainsi, il convient de noter que le Bureau du Sénat se réunit de plein droit une fois par semaine, ou chaque fois que cela est nécessaire, sous la direction de son Président. Il ne se réunit et ne décide qu'à la majorité absolue de ses membres. Il statue par voie de décision. Lorsque le Président du Sénat ou un autre membre du Bureau effectue une mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays pour le compte du Sénat, il en fait rapport à l'Assemblée plénière. Ce rapport donne lieu, à un débat.