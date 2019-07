Ile Maurice: Lois du travail - Un comité sur le Portable Gratuity Fund avant les changements

Un comité technique sera institué pour considérer les modalités requises afin de mettre sur pied le Portable Gratuity Fund. La création de ce fonds a été envisagée pour garantir une pension raisonnable aux travailleurs après leur départ à la retraite. Le comité sera présidé par le ministère des Finances et devrait soumettre ses recommandations d'ici le 30 juillet. Le Conseil des ministres en a fait l'annonce, jeudi 18 juillet.

Ce comité a été mis sur pied dans le cadre des amendements aux lois du travail. Ce même Cabinet a annoncé, vendredi dernier, que l"Employment Rights Act 2008 serait remplacé. Un Workers' Rights Bill sera présenté à l'Assemblée nationale bientôt et l'Employment Relations Act sera amendée par l'Employment Relations (Amendment) Bill.

Un consensus a en effet été trouvé entre employeurs, syndicats et gouvernement sur le Portable Retirement Gratuity Fund. Celui-ci sera inclus dans le projet de loi, "to provide for computation of a gratuity that would recognise the full length of service of a worker, irrespective of the number of employers he has worked for".