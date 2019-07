Madagascar: Corruption passive - Un Inspecteur de Police condamné à deux ans de prison ferme

Ntsay Christian et Rafanomezantsoa Roger sont attendus ce jour à Antsirabe.

Quatre éléments du poste de Police d'Ambohimandamina - Mahajanga auraient exigé la somme de 2.000.000 Ar. en contrepartie de la libération des personnes qui ont déposé une plainte auprès du Bianco pour « exaction et détention arbitraire » courant mois de juin de cette année.

A l'issue des constatations et enquêtes effectuées par les investigateurs du Bianco, les quatre policiers concernés dont un inspecteur et trois brigadiers, ont fait l'objet de déferrement au parquet du Tribunal de Première Instance de Mahajanga pour « corruption passive et extorsion de fonds ». L'inspecteur de police a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption passive. En revanche, les trois brigadiers ont été acquittés au bénéfice du doute. En tout cas, la mise en place du Pôle Anti-Corruption à Mahajanga serait déjà en cours.

Tolérance zéro. Même s'ils assurent depuis hier l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre sortant Ntsay Christian et le ministre de la Sécurité Publique Roger Rafanomezantsoa ne vont pas sans doute manquer de réaffirmer aujourd'hui la politique de « Tolérance zéro » contre la corruption suivie par le régime en place. En effet, les deux hommes sont attendus ce jour à l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police à Antsirabe pour la sortie officielle de la XXVe promotion des Elèves Inspecteurs et Agents de Police « Fenitra ».

Prise de commandement. Une seconde cérémonie est prévue au programme avec la prise de commandement par quatre nouveaux Directeurs Régionaux de la Sécurité Publique, en l'occurrence, le Commissaire Principal de Police Randriamahasoa Pascal pour la Région Vakinankaratra ; le Commissaire Principal de Police Razafindrazaka Hector pour Analamanga ; le Commissaire de Police Rafalimanana Alain Adonis pour Bongolava ; et le Commissaire de Police Rakotoniaina Bonalala Christian pour Itasy. Comme il l'a dit à l'endroit des députés, Ntsay Christian va certainement adresser le même message aux policiers - notamment aux nouveaux inspecteurs et agents sortants - pour qu'ils fassent preuve d'un comportement exemplaire dans l'accomplissement de leur mission.