Congo-Kinshasa: La Diaspora Congolaise investit au pays - Denis Tshilumbu inaugure le bureau BEO KIN HOLDING

Denis Tshilumbu est un Congolais de la diaspora. Il a saisi le mot d'ordre lancé par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui appelait, à sa prise du pouvoir, les bonnes initiatives de la diaspora congolaise à venir apporter un plus dans notre pays. Il a répondu à cet appel et a créé une entreprise qui va générer non seulement de l'emploi, mais également encadrer la jeunesse. La RDC, affirme-t-il, s'est efforcée et a amélioré le climat des affaires. La classe moyenne doit accroître et consommer la production locale. Bien avant son inauguration, le Père Francesco Charles Baguma de la congrégation de Terre Mariste a consacré à Dieu le Bureau de Beo Kin Holding

Le Bureau Central de BEO KIN HOLDING a été inauguré à Kinshasa, le 17 juillet 2019. Installé dans les locaux vastes et modernes mis à la disposition par son Directeur Général, Denis Tshilumbu, dans la commune de Lingwala, au croisement des avenues de la Libération et Rails, c'est le Général Ingende Loway Dieudonné qui a coupé le ruban d'inauguration. Il a été accompagné d'autres généraux, colonel et plusieurs représentants des services et partenaires. Ce Bureau complète ainsi le dispositif de commerce de services en République démocratique du Congo.

L'inauguration de ce nouveau Bureau de commerce de services répond à une attente et à un besoin réel, maintes fois exprimés par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lesquels Denis Tshilumbu s'est engagé à venir investir durablement dans son Pays, la RDC. Le nouveau bureau BEO KIN HOLDING permettra de renforcer sa collaboration avec ses partenaires.

"J'ai saisi, d'abord, le message que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé en demandant à tous les compatriotes de la Diaspora de venir investir en RDC. Ensuite, convaincu de l'appel du Chef de l'Etat, de venir installer des entreprises dans notre pays, nous avons obtenu dans quelques deux semaines tous les documents nécessaires et voilà que nous procédons à ce jour à l'inauguration de nos bureaux. Le climat des affaires s'est beaucoup plus amélioré d'il y a 10 ans".

Opérant dans un milieu européen et américain plus transparent où l'asymétrie d'information est relative, entrepreneur de la diaspora Denis Tshilumbu affirme à juste titre que les risques, les obstacles, les coûts de transaction et la longueur des procédures, sont trop attrayants pour investir dans notre pays, la RDC. Il a, par la suite, déclaré que son investissement permettra à des congolaises et congolais de trouver de l'emploi et surtout aidera à l'encadrement de la jeunesse".

Denis Tshilumbu a souligné qu'il a pris cette initiative de venir aider ses compatriotes avec l'appui du Chef de l'Etat." Je suis de la diaspora, j'ai investi dans BEO KIN HOLDING pour que les Congolais trouvent leur compte d'emploi". C'est alors qu'il a lancé un appel aux Congolais ayant un cursus universitaire et humanitaire de s'adresser en bonne et due forme à ses bureaux pour des informations fiables.

Il a demandé aussi à ses compatriotes congolais de la diaspora qui n'ont pas encore compris l'appel du Chef de l'Etat de la RDC de regagner leur pays d'avenir pour investir et créer du travail pour "Le Peuple d'abord" et de le mettre au travail pour le développement de notre chère patrie. " Si nous voulons vraiment développer ce pays, cela ne concerne pas que le Chef de l'Etat Fatshi." Le développement de ce pays, c'est une affaire de nous tous. Engageons-nous pour que nous puissions aider cette République. Si nous même nous ne nous mettons pas débout, qui d'autres viendrons pour développer la RDC, renchérit-il.

Bien avant le début de la cérémonie consacrée à l'inauguration de ce bureau, Père Francesco Charles Baguma de la Congrégation de Terre Mariste a consacré Beo Kin Holding à Dieu. Il a expliqué que "nous sommes dans ce bureau aujourd'hui pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour l'inauguration de cette entreprise Beo Kin Holding, une initiative louable d'un congolais de la diaspora".

Selon lui, c'est parce que toute œuvre humaine trouve le fondement dans le Seigneur. C'est par la foi que nous sommes venus pour la bénédiction de ce lieu pour que toutes les activités qui vont se passer désormais soient pour la plus grande gloire de Dieu. Aussi, pour protéger tous ceux qui passeront par ici et tous ceux qui travailleront pour que Dieu soit à travers le travail des hommes.

Ce qui est vrai est que ce n'est pas facile de commencer une œuvre parce qu'avec nos limites et faiblesses, nous ne pouvons rien faire sans la présence divine. C'est pour cette raison que nous sommes venus bénir cet endroit pour qu'il soit saint où tout le monde se retrouve, un lieu pour l'avancement de notre pays. Nous avons besoins d'un avancement sur tous les plans. Une entreprise qui naît, c'est comme un nouveau-né qui naît dans la famille qui doit être encadré par rapport à la réalité du milieu.