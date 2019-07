Congo-Brazzaville: Loisirs - La 4e édition du village des artistes et de l'indépendance annoncée pour le 1er août

Le Centre sportif de Makélékélé à Brazzaville accueillera la 4e édition du Village des artistes et de l'indépendance du 1er août au 15 septembre 2019.

« Hier, nous étions au sein de l'Angola Libre. Mais, cette année, nous pensons que par rapport à la grandeur de l'activité, cet espace ne répond plus. Voilà pourquoi nous l'avons délocalisé au Centre sportif où l'espace est plus vaste sur proposition des autorités administratives de l'arrondissement 1 Makélékélé », a souligné Juste Yabi. L'édition de cette année se démarque des trois précédentes, à savoir celles de 2016, de 2017 et de 2018. Plusieurs activités sont prévues dont des concerts des artistes du Congo Brazzaville et de l'étranger.

Il y aura Roga-Roga et extra-musica, Kevin Mbouandé Mbenga et patrouille des stars, Lionel Etou. Ces derniers joueront selon la programmation des organisateurs à tour de rôle devant les artistes musiciens de la RD Congo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France. « Nous nous réservons le droit de citer les noms de ces artistes musiciens, comédiens internationaux qui sont invités parce que les contrats de prestation sont en cours de finalisation. Aux populations de garder encore leur patience le temps que tout soit ficelé », a déclaré Idris Makoumbou, directeur artistique de Big up.

Le village des artistes et de l'indépendance bénéficie d'un label de taille, Bébert Etou Prod de Bertrand Bébert Etou. En organisant ce moment de détente, d'ambiance inouïes voudrait placer les jeunes talents à s'exprimer devant les grands artistes nationaux et de l'étranger programmés. Pour cette 4e édition, il y aura, entre autres , un parc d'attraction pour enfants, une exposition des objets d'art, un concours culinaire, une diatance des sapeurs, un défilé de mode.

Le village des artistes et de l'indépendance intègre cette commémoration des festivités des 59 ans d'indépendance du Congo Brazzaville afin de permettre aux populations de Brazzaville et d'autres départements de la République de passer une bonne fête, des moments agréables et inoubliables autour du partage, de l'échange et de la lutte contre les antivaleurs. Le comité d'organisation rassure le public invité à venir nombreux que l'ambiance sera la même, ils sont dans la continuité du savoir-faire afin de mieux satisfaire les attentes des Brazzavillois.