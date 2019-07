Afrique: CAN 2019 / Feghouli - « On joue pour les couleurs et pour le peuple Algérien »

L'Algérie retrouve une finale à la CAN 2019 après la dernière en 1990. L'attente a été longue mais les Fennecs veulent mettre à profit cette nouvelle chance afin d'épingler une deuxième étoile au dessus de l'écusson algérien. Dans une interview accordée à la chaîne beIN Sports France, Sofiane Feghouli s'est exprimé sur la finale et sur la qualité de l'adversaire.

Pour le milieu de terrain de Galatasaray, l'équipe est reconnaissante envers les efforts des supporters algériens et fera tout pour remporter le titre.

» On joue pour les couleurs et pour le peuple Algérien, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour venir nous voir et maintenant grâce aux réseaux sociaux on a une idée de ce qui se passe ailleurs, ce qu'on voit c'est quelque chose de positif pour nous. On va tout donner sur le terrain et j'espère qu'on aura ce titre « , a-t-il déclaré.

Ayant déjà battu le Sénégal au premier tour de la CAN 2019, Feghouli pense que ça sera une ascendance psychologique pour l'équipe.

« Leur défaite face à nous va nous aider mentalement mais on ne va pas baisser notre garde, on va jouer de la même façon que durant tous nos matchs durant cette compétition pour obtenir notre résultat« , avant d'ajouter : « L'équipe du Sénégal est une équipe mondialiste, elle était parmi les 3 favoris avant le début de la CAN, notre prochaine rencontre sera totalement différente de la première mais je fais confiance à mes coéquipiers et à l'entraîneur pour les battre, il faut qu'on soit concentrés durant le match et qu'on le prépare bien comme il faut« .

Véritable architecte de la métamorphose algérienne à la CAN 2019, Djamel Belmadi a reçu des éloges de la part de son milieu de terrain.

« Le coach a donné une grande importance à l'esprit du groupe, il a donné la chance à beaucoup de joueurs il faut connaitre sa méthode de travail pour pouvoir rester et c'eux qui n'ont pas compris sa méthode ne sont pas avec nous aujourd'hui. On joue pour lui aussi, personnellement il m'a donné la chance alors qu'avant j'avais quelques problèmes en sélection, nous avons de la chance d'avoir un staff technique comme ça, avant on avait pas un staff comme ça et on a souffert un peu mais maintenant tout a changé « , a conclu Sofiane Feghouli.