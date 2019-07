Afrique: Quel favori pour la finale de la CAN 2019 ?

L'Algérie ? Le Sénégal ? La grande finale de la CAN 2019 se joue ce vendredi, à 19 heures GMT.

Les Fennecs, qui restent pour l'instant invaincus dans cette compétition, partent favoris pour décrocher le titre. Considéré comme une place forte du football africain, le Sénégal n'a pourtant jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, l'équipe n'a accédé à la finale à une seule reprise en 2002. Malgré un palmarès vierge, les Lions de la Teranga sont considérés comme de sérieux candidats au titre pour cette CAN 2019.

Sénégalais et Algériens sont issus du même groupe en début de compétition, le C. Entre les hommes de Djamel Belmadi et ceux d'Aliou Cissé, ce sont les premiers qui s'étaient imposés (1-0, but de Youcef Belaïli à la 49e) et avaient terminé en tête avec trois victoires en trois matches. Si les Lions de la Teranga n'ont été battus qu'une seule fois lors de la CAN 2019, en phase de poule, cette défaite risque de peser lourd ce soir lors du match puisque les Sénégalais avaient en effet perdu face... aux Algériens ! L'heure de la revanche a-t-elle sonné ?