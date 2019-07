Afrique: CAN 2019 - C'est le grand jour pour l'Algérie et le Sénégal

La grande finale de la CAN 2019, entre l'Algérie et le Sénégal a lieu ce vendredi, à 19 heures GMT. Le match est très attendu dans les deux pays.

L'attente est aussi longue que l'excitation, grande: entre le Sénégal de Sadio Mané et l'Algérie de Riyad Mahrez, les deux meilleures équipes depuis le début du tournoi, la finale oppose deux pays en quête de gloire continentale depuis des décennies, vendredi au Caire.

L'Algérie va-t-elle le faire ? Presque trente ans après sa dernière victoire en Coupe d'Afrique des Nations, les Fennecs sont favoris de la rencontre, mais les Sénégalais ont soif de revanche, après leur match perdu face aux Algériens en phase de poule de la compétition. Déja vainqueurs des Lions de la Teranga en phase de poules (1-0), Mahrez et compagnie peuvent largement le faire, d'autant qu'ils ont montré de très belles choses jusqu'à présent dans la compétition. Invaincus dans le tournoi, les protégés de Belmadi forment notamment la deuxième meilleure défense de la CAN 2019, et l'une des attaques les plus prolifiques avec 12 réalisations en 6 rencontres.

Ce vendredi, lors de la finale de la CAN 2019, le Sénégal tentera de l'emporter pour prendre sa revanche sur l'Algérie, qui l'avait battu il y a quelques semaines pendant les phases de poules de la compétition. Mais le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, a lui aussi une revanche toute particulière à prendre. Cette dernière remonte à 2002. Le coach, qui jouait alors dans son équipe nationale, avait raté le dernier penalty lors de la séance de tirs au but, en finale de la CAN.

La motivation sera présente des deux côtés aujourd'hui, mais la forte présence des supporters algériens dans les tribunes grâce au pont aérien mis en place par les autorités algériennes devrait peser lourd dans la balance.

Cette finale de la CAN 2019 débutera à 19h00 GMT et sera dirigée par l'arbitre camerounais Alioum Néant.