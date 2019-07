Cote d'Ivoire: Objectifs du développement durable - Joseph Séka Séka partage l'expérience ivoirienne à New York

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a conduit une délégation à New York.

Le Forum politique de haut niveau (Fphn) sur le Développement durable s'est tenu du 15 au 19 juillet, à New York, autour du thème: « Donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion et l'égalité ».

Le Pr Joseph Séka Séka, ministre de l'Environnement et du Développement durable qui conduisait la délégation ivoirienne, a présenté le Rapport national volontaire de la Côte d'Ivoire lors de la session ministérielle.

« Ce rapport prend en compte des avancées réalisées au niveau de 17 des Objectifs du développement durable (Odd) avec un accent particulier sur les six Objectifs de développement durable retenus pour l'édition 2019 », a indiqué le Pr. Joseph Séka Séka. Il s'agit, entre autres, selon l'émissaire du gouvernement ivoirien, de la réduction des inégalités, la lutte contre les changements climatiques, l'accès de tous à une éducation de qualité.

« Après l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015, le gouvernement ivoirien a engagé le processus d'appropriation des Odd selon une démarche inclusive et participative avec l'appui des partenaires techniques et financiers, en particulier les Nations unies », a-t-il ajouté. Tout en précisant que ce rapport capitalise sur les conclusions des études thématiques et des rapports d'évaluations, les consultations avec les parties prenantes, principalement la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales et les partenaires au développement.

Soulignons qu'en marge de ce forum de haut niveau, le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a pris part le 17 juillet, à une importante conférence sur les inégalités et le climat. Une initiative de l'Union européenne et la France.