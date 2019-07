Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Le Congo dans le groupe I avec le Sénégal

Le Congo aura pour adversaires dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, le Sénégal, la Guinée Bissau et l'Eswatini.

C'est le résultat du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football(CAF) le 18 juillet au Caire, en marge de son congrès à l'issue duquel les différentes sélections ont connu leurs adversaires pour la course vers la trente troisième édition de la plus prestigieuse compétition du continent africain. Les cinquante-deux équipes ont été réparties en douze groupes de quatre équipes chacun. Les deux meilleures de chaque groupe participeront à la phase finale de la compétition qui aura lieu au Cameroun dans deux ans.

Le Congo qui évoluera dans le groupe I n'a pas hérité des moindres équipes puisqu'il affrontera le Sénégal, finaliste de la CAN 2019 et la Guinée-Bissau qui a participé à deux dernières CAN sans passer le premier tour. En rappel, le Congo et la Guinée Bissau étaient logés dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2017. Le Congo avait battu la Guinée Bissau 4-2 avant de confirmer au retour 1-0 au complexe sportif de Kintélé. L'Eswatini, le troisième adversaire du groupe, était absent de la CAN comme le Congo. La dernière CAN nous a montré qu'actuellement il n' y a plus de petites équipes.

Pour éviter les contreperformances des précédentes éliminatoires, le Congo devrait déjà se mettre en ordre de bataille afin d'assurer sa présence au Cameroun. Il est temps que les acteurs du football congolais bâtissent des stratégies efficientes pour que les Diables rouge ne fassent pas piètre figure dans cette phase cruciale.

Selon le programme de la CAF, la première journée de la phase de groupe aura lieu à partir du 11 novembre 2019 et la dernière débutera le 9 pour terminer le 17 novembre 2020.

Les matchs de barrage (aller-retour) se tiendront les 7 et 15 octobre. Cette étape est réservée aux équipes les moins bien classées au classement Fifa, notamment le Liberia, le Tchad, le Soudan du Sud, le Seychelles, Île Maurice, le Sao Tomé-et-Principe ainsi que le Djibouti et la Gambie.

Les différents groupes

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, vainqueur de Liberia-Tchad

Groupe B : Burkina-Faso, Ouganda, Malawi, vainqueur de Soudan du Sud-Seychelles

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, vainqueur de Maurice-Sao Tomé-et-Principe

Groupe D : RDC, Gabon, Angola, vainqueur de Djibouti-Gambie

Groupe E : Maroc, Mauritanie, République centrafricaine, Burundi

Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda

Groupe G: Egypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, Eswatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Groupe K : Côte d'Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho