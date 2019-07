Gabon: UOB/GABON - ITO présent à la Journée du Géographe

L'Institut de Technologie d'Owendo (ITO) a pris part à la 20è édition des journées du Géographe qui a eu lieu le mercredi 17 juillet 2019 sur l'esplanade de Radio Gabon.

L'Université Omar Bongo(UOB) a accompagné la célébration de la vingtième édition des journées du Géographe. Plusieurs étudiants venus d'autres instituts et grandes écoles, ont pris part à cette manifestation grandeur nature. Beaucoup parmi eux, ont exposé les œuvres réalisées au sein de leurs établissements respectifs. C'est le cas de l'Institut de Technologie d'Owendo (ITO).

Boris Nzé, étudiant en Première année Menuiserie Design, dit être fier de participer à cette énième édition des Journées du Géographe, organisée par les étudiants de l'Université Omar Bongo. C'est l'occasion pour lui, de présenter les œuvres de sa création. "Je suis ici à cette 20è édition pour présenter au public ce que les étudiants de l'Institut fabriquent. Nous avons des étudiants talentueux, créatifs...Il faut juste les encadrer, les encourager et surtout les soutenir. Pourquoi aller chercher ailleurs, ce que nous pouvons facilement trouver chez nous ?" s'interroge-t-il, comme pour lancer un appel aux autorités.

L'étudiant de première année Menuiserie Design a présenté et persuadé beaucoup de visiteurs qui ont eu de l'admiration pour ses créations. Tables, chaises, coffres et bien d'autres ont été exposés et ont attiré les regards de nombreux curieux. "Cette énième édition des journées du Géographe m'a permis de me faire découvrir du public. Les visiteurs pour la plupart, ont pris mes contacts et ont promis passer des commandes. Je remercie les membres du comité d'organisation qui ont bien voulu nous faire profiter de cette opportunité" témoigne Boris Nzé.

Beaucoup d'étudiants ayant assisté à cette manifestation promettent d'être de la partie l'an prochain pour la 21è édition des journées du Géographe.