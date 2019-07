Afrique: CAN-2019/Sénégal - Algérie (J-1) - Déclarations de joueurs algériens

Le Caire — Déclarations de joueurs de l'équipe nationale de football, recueillies par l'APS, dans la zone mixte organisée ce jeudi avec la presse, peu après le début de la dernière séance d'entraînement effectuée au stade Petrosport du Caire (18h00, locales), à la veille de la finale de la CAN-2019 vendredi face au Sénégal, au stade International du Caire (20h00, algériennes) :

- Mehdi Zeffane (défenseur) : " Nous avons une finale à jouer, nous nous préparons de la meilleure façon qui puisse être. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes depuis le début de la compétition. Nous allons tout donner sur le terrain, demain, pour terminer le boulot. Lorsque vous arrivez à ce stade de la compétition, vous ne regardez même pas qui est devant vous. Nous sommes maintenant en finale, nous allons tout faire pour remporter cette Coupe d'Afrique que tout le peuple algérien attend depuis plusieurs années. Je n'en fais pas une fixation (à propos de son duel avec Sadio Mané, ndlr). L'objectif est collectif, nous allons continuer à être solidaires et jouer comme nous l'avions fait depuis le début du tournoi.

Vous savez, qu'importe l'adversaire que vous aurez en face. L'essentiel c'est de maintenir la concentration maximale pour espérer reproduire le même rendement dans cette finale et terminer sur une bonne note. Nous remercions les supporters qui sont toujours derrière l'équipe. Nous allons tout faire pour leur procurer de la joie. Nous jouons pour le pays et pour le peuple".

- Ramy Bensebaini (défenseur) : " Nous sommes certes en finale, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Nous avons bien préparé cette finale, il nous reste cette dernière séance pour apporter les derniers réglages. Nous avons disputé deux matchs intenses face à la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui nous ont un peu fatigués, mais Hamdouallah, nous avons réussi à récupérer physiquement. Le fait d'atteindre la finale nous donne plus de force, il reste un dernier match qu'on doit gagner. Nous sommes là pour représenter un pays, un peuple. Gagner le trophée sera quelque chose d'énorme. Il y 'aura en face un adversaire redoutable, ça va être dur, mais nous avons les joueurs pour contrer cette équipe. En 2009, je suis sorti dans la rue fêter avec ma famille la qualification de l'Algérie pour le Mondial 2010, aujourd'hui je fais partie de la sélection, et j'espère contribuer à procurer de la joie demain à notre peuple qui mérite tous les sacrifices".

- Ismaël Bennacer (milieu offensif) : " Nous essayons de préparer au mieux cette finale, ce n'est pas rien, surtout pour nous. Tout s'est bien déroulé depuis le début de la compétition, j'espère que ça se poursuivra demain soir. Le Sénégal va certainement aborder cette finale avec un esprit revanchard, après leur défaite en phase de poules, à nous de faire les bonnes choses, d'écouter le coach, et produire ce qu'on sait faire sur le terrain. Nous ressentons une pression positive, car on sait que tout le monde sera derrière nous. Cette finale va se jouer sur des détails, il faudra être à fond de la première jusqu'à la 90e minute, voir plus. Il ne faudra pas se relâcher. C'est énorme le nombre de supporters algériens attendus pour cette finale, ça peut nous donner que de la force. Nous sommes conscients que l'Algérie n'a plus atteint la finale depuis 29 ans, l'entraineur nous on parlé souvent. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher le trophée. Dans un registre personnel, quand le coach m'a donné sa confiance, je ne peux que me sentir bien sur le terrain, c'est ce qui est en train de se passer ".