Congo-Kinshasa: L'Université de Kinshasa célèbre la Journée Nelson Mandela aux cotés de l'ONU et l'Afrique du Sud

communiqué de presse

Kinshasa, le 18 juillet 2019 - La 10ème édition de la Journée internationale Nelson Mandela pour la Liberté, la Justice et la Démocratie a été commémorée jeudi le 18 juillet 2019 à l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Les cérémonies d'ouverture de la journée ont eu lieu à la bibliothèque de la faculté de médecine de cette université sous le thème « Action contre la pauvreté ». Cette étape de la manifestation a été marquée par des travaux de volontariat effectués sur les sites de la Clinique Universitaire.

La MONUSCO, les agences du système des Nations Unies, dont ONU FEMMES, se sont associées au Gouvernement de la RDC avec les ambassades de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de la Zambie, ainsi que des autorités académiques et des étudiants, pour célébrer cet évènement mondial en honneur de l'icône Nelson Mandela.

A cette occasion solennelle, plusieurs discours ont été prononcés dans le sens de vanter les œuvres de Nelson Mandela.

« Nous sommes honorés d'accueillir la 10ème édition de la journée internationale Nelson Mandela », a exprimé le professeur Kabengele Dibwe, Secrétaire général administratif de l'UNIKIN.

Il a rappelé à l'assistance l'importance que son institution accorde au slogan cher du gouvernement sud-africain : « Make everyday a Mandela Day ». C'est-à- dire Faire de chaque jour une "journée Nelson Mandela".

Le lancement du partenariat entre la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et l'Université de Pretoria a constitué une autre étape de la célébration de cette journée. Le professeur Kabengele a salué ce partenariat dont le but est de faciliter les échanges et le renforcement des capacités des étudiants de ces deux universités africaines.

« Les deux institutions universitaires devront travailler main dans la main », a renchérit ce cadre de l'UNIKIN.

Sentiment de satisfaction pour l'ambassadeur d'Afrique du Sud en RDC qui a expliqué de sa part, l'intérêt du Choix porté sur l'UNIKI afin de servir de cadre par excellence pour fêter la Journée Internationale Nelson Mandela. Ce choix « est un symbole de promotion du secteur de l'éducation », a précisé Shilubane, le diplomate Sud-africain.

Le docteur BOLA et le professeur Serge Tshibangu, deux conseillers à la présidence de la République ont représenté le gouvernement à cette manifestation. Ils ont exhorté les étudiants à s'approprier le programme du partenariat noué entre les universités de Pretoria et de Kinshasa. Car de leurs avis, ce partenariat devra «permettre aux étudiants de l'UNIKIN à résoudre tant soit peu la problématique de la santé à laquelle est confrontée la RDC ; et aider les professeurs à produire des œuvres scientifiques»

La manifestation a été clôturée par une visite guidée des sites de la clinique Universitaire aménagés par deux fortes équipes des bataillons Ghanéens et Sud-Africains de la MONUSCO.

Il s'en est suivi une consultation médicale gratuite et une formation succincte concernant l'accueil des cas d'urgences médicales administrées par des médecins de la clinique universitaire.