Gabon: KOULA MOUTOU - Jean Massima et Hugues Mbandinga Madiya célèbrent les mères

C'est parce que les mères sont précieuses que le député du deuxième arrondissement de la commune de Koula-Moutou, Jean Massima et le Membre du Bureau Politique du Parti Démocratique Gabonais(PDG) Hugues Mbandinga Madiya les ont célébrées.

Les deux fils de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo ont conjugué leur sens de solidarité au pluriel pour commémorer de la plus belle des manières la Fête des mères, ce vendredi 19 juillet 2019.

Jean Massima et Hugues Mbandinga Madiya ont loué et magnifié les actions menées quotidiennement par les « mamans »au profit de leurs différentes familles et, partant, de la nation toute entière. Les deux personnalités ont gratifié de nombreux présents à plusieurs centaines de mères. La commémoration s'est tenue sur l'esplanade de la pharmacie "les Forestiers" où l'euphorie et l'ambiance étaient à leur comble.

Des mères heureuses, nombreuses, elles n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. « Nous sommes des mères comblées. Nos fils ont pensé à nous. Il y a de quoi pour nous d'être fières. Nous demandons à Dieu de veiller et de bénir davantage ces enfants qui honorent leurs mères que nous sommes » déclare une septuagénaire.

Pour Jean Massima et Hugues Mbandinga Madiya, cette modeste commémoration de la fête des mères s'inscrit dans le droit fil de la politique de solidarité, d'entraide et de partage prônée par le Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. « Etre humain, c'est aussi faire preuve de solidarité envers ses semblables. Le sens du partage nous caractérise. Comme on le dit si bien, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. C'est aussi par Amour que nous le faisons pour nos mères que nous aimons bien » lance un des bienfaiteurs.

Ce rendez-vous du partage a été accompagné par des prestations culturelles riches en en couleurs et en sonorités .Hommes et femmes se sont illustrés en donnant un cachet spécial à cette cérémonie où le partage était au centre de tout.Jean Massima et Hugues Mbandinga Madiya ont aussi appelé les fils et filles de Koula-Moutou,de l'Ogooué-Lolo et du Gabon tout entier à faire du partage,de la solidarité les choses du pays,les mieux partagées.Aux mamans,les deux fils ont dit combien ils les aiment bien.Comme quoi,l'Amour d'une mère ne se perd jamais.