Angola: La pêche peut équilibrer la balance commerciale à Zaire

Mbanza Kongo — Le secteur de la Pêche est l'un des points forts de l'économie de la province du Zaire, où le Président de la République, João Lourenço, a débuté jeudi une visite de travail de deux jours.

L'investissement dans la chaîne des pêches, dans la province du Zaire, peut favoriser l'augmentation des exportations, la réduction des importations et contribuer à la diversification des recettes non pétrolières, à la création d'emplois, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction du taux de pauvreté.

Mais pour que cela se produise, il est nécessaire que l'État angolais et les entrepreneurs privés investissent dans la construction d'infrastructures connexes et de chaînes de valeur pour le secteur.

Le gouvernement angolais, par le biais du Plan de Développement National (PND) pour la période 2018-2022, privilégie la politique nationale de promotion et diversification de l'économie nationale à travers du développement de l'esprit d'entreprise et du développement du secteur privé national.

La province de Zaire est une région qui possède une côte maritime de 250 km et un bassin hydrographique (bassin du Congo) riche en rivières, lacs et lagunes. Elle est située dans le nord-ouest de l'Angola et est riche en espèces maritimes avec un haut rendement commercial, dont les plus remarquables sont la langouste, la langoustine et la crevette, ainsi que le chinchard.

L'Angop a appris de source officielle qu'au premier trimestre de l'année en cours, les captures ont augmenté de 30% par rapport à la même période de 2018.