Ile Maurice: Uniciti - <première remise de diplômes pour 50 étudiants

Une cinquantaine d'étudiants de l'Université Paris II Panthéon-Assas et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes ont reçu leur diplôme jeudi 18 juillet. Cette cérémonie de remise de diplômes de Bachelor of Architecture and Urbanism et Bachelor of Laws (Hons) LLB, s'est tenue au Caudan Arts Centre.

La promotion 2019 est la toute première depuis le lancement de ces deux institutions qui se sont installées sur le campus de Pierrefonds d'Uniciti Education Hub en 2016, sous l'initiative ICSIA (International Campus for Sustainable and Innovative Africa).

Le projet ICSIA vise à faciliter l'installation sur le sol mauricien des écoles et universités d'excellence dans un domaine d'expertise et ainsi de former des leaders de demain pour l'Afrique. «Nos diplômés ont démontré qu'ils avaient les capacités nécessaires pour emprunter ce chemin exigeant qui mène justement à l'excellence. Ils ont à ce jour reçu une formation pour devenir des apprentis-juristes», souligne le professeur Anthony Mergey, responsable académique du campus mauricien de l'Université Paris II Panthéon-Assas, qui a fait le déplacement pour l'occasion.

Il est rejoint par Christian Dautel, directeur de l'ENSA Nantes. «Cette promotion achève déjà son premier cycle, c'est sans aucun doute extraordinaire. Nous devons cette belle réussite à l'effort et à l'engagement de nos enseignant-e-s français-e-s et mauricienn-e-s, de nos étudiant-e-s et de nos partenaires fidèles et accueillants.»