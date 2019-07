Afrique: Camp Basketball Without Borders - Les 60 meilleurs joueurs dévoilés

La National Basketball Association (NBA), la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) et la Fédération Sénégalaise de Basket-ball ont dévoilé aujourd'hui les noms des 60 meilleurs joueurs et joueuses âgés de 17 ans et moins, originaires de 29 pays africains, qui participeront à la 17ème édition du Basketball Without Borders (BWB) Afrique, pour son retour au Sénégal, du dimanche 28 juillet au mercredi 31 juillet.

Le BWB, le programme de rayonnement et de développement du basket-ball, mené conjointement par la NBA et la FIBA, aura lieu à la NBA Academy Afrique de Saly le 28 juillet puis à la Dakar Arena du 29 au 31 juillet.

Les participants seront encadrés par d'anciens et actuels joueurs NBA, notamment le double All-Star NBA, Joel Embiid (Philadelphie 76ers ; Cameroun ; BWB Afrique 2011), le double champion NBA, Chris Bosh (Etats-Unis), le Rookie de l'année 2017, Malcom Brogdon (Indiana Pacers ; Etats-Unis), le double All-Star NBA, Luol Deng (plus récemment avec les Minnesota Timberwolves ; Soudan du Sud), Ed Davis (plus récemment avec les Brooklyn Nets ; Etats-Unis), Gorgui Dieng (Timberwolves ; Sénégal ; BWB Afrique 2009), Luc Mbah a Moute (plus récemment avec les LA Clippers ; Cameroun ; BWB Afrique 2003), Tacko Fall (Boston Celtics ; Sénégal), Makhtar Ndiaye (ancien joueur NBA ; Sénégal), Boniface Ndong (ancien joueur NBA, Sénégal) et Dikembe Mutombo, ambassadeur mondial de la NBA (République Démocratique du Congo).

Les joueurs NBA seront rejoints par la championne WNBA 2003 et Directrice Technique Adjointe de la NBA Academy Afrique, Atsou Ndiaye (Sénégal) ; la légende du basket-ball mozambicain et ancienne joueuse de la WNBA, Clarisse Machanguana (Mozambique) ; l'ancien joueur NBA et Directeur Général des Philadelphie 76ers, Elton Brand (Etats-Unis) ; l'ancien joueur NBA et le directeur général de Capital City Go-go, Pops Mensah-Bonsu (Royaume Uni/Ghana) ; ainsi que de l'ancien joueur NBA et le scout technique des 76ers, Ruben Boumtje Boumtje (Cameroun).

Les entraineurs principaux NBA, Kenny Atkinson (Nets), Doc Rivers (Clippers) et David Fizdale (New York Knicks), et les entraineurs adjoints DeSagana Diop (Utah Jazz ; Sénégal), B.J. Johnson (Houston Rockets), Vince Legarza (Jazz), Patrick Mutombo (Toronto Raptors) et Miles Simon (LA Lakers), serviront également en tant qu'entraineurs lors du BWB Afrique 2019. Le président des Toronto Raptors Masai Ujiri (Nigéria), ainsi que Patrick Hunt (Australie), le Président de l'Association Mondiale des Entraineurs et Président de la Commission Technique de la FIBA, seront les directeurs du camp. Un certain nombre d'employés des services décisionnaires de la NBA participera également.

Les joueurs et les entraîneurs dirigeront les campeurs à travers une variété d'activités, mettant l'accent sur l'efficacité du mouvement, les capacités de positionnement, ainsi que des concours de tirs et d'habiletés, des matchs 5 contre 5, et des séminaires en lien avec le quotidien et se concentrant sur la santé, le leadership et la communication. Un garçon et une fille seront nommés MVP BWB Afrique à la fin du camp.

NIKE, un des partenaires mondiaux des BWB depuis 2002, équipera les participants et les entraineurs avec des vêtements et des chaussures NIKE.

Au travers du NBA Cares et du Jr. NBA, les efforts de sensibilisations effectués par le BWB Afrique au Sénégal utiliseront le sport pour promouvoir la compréhension culturelle tout en enseignant l'importance d'une vie saine, d'un mode de vie actif, ainsi que les valeurs du jeu, telles que l'esprit d'équipe, l'intégrité et le respect. En partenariat avec Hoops 4 Hope, le partenaire de longue date du BWB Afrique, les campeurs, les joueurs et les entraineurs prendront part à deux séminaires interactifs autour des compétences personnelles essentielles, conçus pour enseigner les techniques de leadership et de communication, ainsi que pour partager des informations autour de la prévention du VIH / Sida.

Mettant l'accent sur la démarche collective de cette semaine, la NBA et le projet SEED organiseront une cérémonie d'inauguration pour deux terrains récemment rénovés dans le quartier Ndiareme Limamoulaye de Guediawaye à Dakar, le 29 juillet, ainsi que des clinics de basket-ball pour les filles et les garçons de la région. De plus, un groupe visitera le village SOS Enfant de Dakar pour découvrir les différentes installations et participer à diverses activités avec les enfants et les familles qui y vivent.

La NBA et la FIBA ont organisé 59 camps BWB dans 38 villes de 30 pays, sur six continents. Le BWB a accueilli plus de 3 500 participants en provenance de 129 pays et territoires. Plus de 290 joueuses et joueurs WNBA et NBA, anciens et actuels, se sont joints aux plus 240 membres des staffs des 30 équipes NBA pour participer à ces camps, et 68 joueurs ayant participé aux camps BWB ont d'ailleurs été draftés en NBA, ou signés en tant que free agents.

Ci-dessous une liste complète des joueurs participants au 17ème BWB Africa Camp

EFFECTIF FEMININ:

NomPrénomPays

GoncalvesTcheuziaAngola

DelgadoPaulaCap Vert

Essome AmanaKarel VanessaCameroun

Lukusa EnkawaMabelleRépublique Démocratique du Congo

NasrZeinaEgypte

Edan AworetIlrisGabon

TouréKhadijaCôte d'Ivoire

Desiree KonanAffoue Emmanuella Côte d'Ivoire

MatshineDorisMozambique

TameleTaniaMozambique

FredricksVictoryNigéria

Funke ZaccheausOluwatunmiseNigéria

OladipupoOpeyemi BalkisNigéria

SifaInezaRwanda

TalAminataSénégal

DiengFatouSénégal

DiopMaremeSénégal

DiattaBinetaSénégal

ApoudjakYasmineTogo

Aharh Nougan ReanaTogo

EFFECTIF MASCULIN:

NomPrénomPays

AnisGhouar MohamedAlgérie

Seibou Aborney-CalaviArzika MeyakiBénin

ZoungranaEzzedine Steve MakietiBurkina Faso

SimoNgoufanke AnthonyCameroun

Herve JuniorDzukam KenmouCameroun

NgopotJerry Dieu BeniRépublique Centre-Africaine

OutmaneOumar AbakarTchad

NumbiMike MatungaRépublique Démocratique du Congo

NgalamulumeJonathan KalonjiRépublique Démocratique du Congo

Abdelaty AbdalatibMohab YasserEgypte

EhabYehyaEgypte

Abdalaty AbdallatifMohab YasserEgypte

Ndoh MapangouAndy Paul DarelGabon

AdamuMuazibini JabalGhana

SyllaThierno MamoudouGuinée

DouaChristCôte d'Ivoire

OkeyoRicky OmondiKenya

HeritianaSafidyMadagascar

DiopMamoudouMali

HamzaGhoulialMaroc

MagaguleMucombo SamuelMozambique

OjianwunaJoshuaNigéria

AriybiOluwatobi SamuelNigéria

AbodunrinOlusola JohnNigéria

OkpeneEmmanuel EnejiNigéria

ShabakuruDavidRwanda

FayeBabacarSénégal

DiengKhadimSénégal

MboupMoustaphaSénégal

SowCheickSénégal

LombieHenry Tilima JamesSierra Leone

OzaborJoshua EromoseleAfrique du Sud

OelofseJan-CloeteAfrique du Sud

DengDeng Dhieu KuacSoudan du Sud

JokAlier Kuol AlierSoudan du Sud

DielicMarial Mayom MalekSoudan du Sud

MaigaDaudi ZabionTanzanie

Ben ZakourAhmed RayenTunisie

MediniMohamed YoussefTunisie

GumboNyasha JosephZimbabwe