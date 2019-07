Sénégal: Momar Talla Kandji et Badara Fall vont représenter le Sénégal au festival Clap Ivoire

Dakar — Les réalisateurs Momar Talla Kandji et Badara Fall vont représenter le Sénégal à l'édition 2019 du festival "Clap Ivoire" d'Abidjan (Côte d'Ivoire), prévue du 03 au 08 septembre prochain, a appris l'APS, vendredi.

Le jury a examiné neuf films (trois fictions et six documentaires) et a choisi deux d'entre eux pour leur "structure narrative et la bonne réalisation", a précisé la Direction de la cinématographique dans un communiqué transmis à l'APS.

"Il s'agit des films Ordur de Momar Talla Kandji en lice dans la catégorie fiction et Etoffe de vie de Badara Fall retenu pour la section documentaire", renseigne la même source.

Le film "Ordur" raconte l'histoire de Kader, un agent de recouvrement, qui voit son monde basculer du jour au lendemain quand il perd son vieux sac jeté à Mbeubeuss contenant l'argent de l'agence immobilière où il travaille.

Cette fiction qui se déroule en grande partie à Mbeubeuss, le dépotoir d'ordures de Dakar, se focalise sur la vie "humaniste", le bonheur de ces occupants.

Le documentaire "Etoffe de vie" retrace le portrait de deux jeunes slameurs sénégalais "Samira et 100 Kara" et met en exergue leur engagement.

Le jury national présidé par le réalisateur Abdoul Aziz Cissé comptait en son sein le scénariste et réalisateur Assane Diagne, la journaliste et critique de cinéma, Fatou Kiné Sène et les animateurs culturels, Amadou Lamine Kébé et Mamadou Matar Dramé.

La 19e édition du festival "Clap Ivoire" réunit chaque année les jeunes réalisateurs de l'espace de l'Union monétaire ouest africain (UEMOA).