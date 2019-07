Algérie: CAN 2019-France - Nicolas Dupont-Aignan fustige le comportement des supporters algériens

A quelques heures de la finale de la CAN 2019, Nicolas Dupont-Aignan est très en colère et n'hésite pas à le manifester. Ce vendredi, le président de "Debout la France" s'en est pris ouvertement aux supporters algériens auteurs de débordements après la chaque victoire de leur équipe à la Coupe d'Afrique. Des supporters qui, selon Dupont-Aignan, « préfèrent l'Algérie » et « ne respectent pas la France ».

« Comme tous les Français, j'ai été meurtri de voir des Français arracher le drapeau français, brandir le drapeau algérien, ça pose un problème », a dénoncé Nicolas Dupont-Aignan sur France 2 alors que les grandes villes françaises s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit mouvementée si les Fennecs remportent la CAN 2019. « J'ai envie de dire à ces jeunes, qui sont une minorité je l'espère : la France, elle vous a accueillis, elle vous a nourris, elle vous a éduqués, elle vous a soignés, mais si vous préférez l'Algérie, si c'est mieux l'Algérie que la France, mais retournez en Algérie! », a lancé le N°1 de "Debout la France" à l'endroit des supporters indélicats. « Est-ce qu'on est obligé de saccager pour manifester une identité ? Il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité et qui ne cassent pas les Champs-Élysées », a-t-il souligné avant d'ajouter qu'« on peut aimer son pays d'origine tout en respectant la France ».

Chaque victoire de l'Algérie à la CAN 2019 est souvent suivie de débordements à Paris et dans les autres grandes villes françaises. Après le match contre le Nigeria qui a vu les Fennecs se qualifier pour la finale il y a quelques jours, 282 personnes avaient été arrêtées par la police. Quelques jours avant, c'est une femme qui a été tuée et ses enfants gravement blessés à Montpellier après la victoire de l'Algérie sur la Côte d'Ivoire en quarts de finale.